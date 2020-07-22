監獄養蟲蟲 黑水虻吃廚餘淨化生態環境

法務部矯正署今天表示，屏東監獄利用黑水虻幼蟲以廚餘等腐爛有機物為食物，大量且有效率地處理廚餘，首創大規模養殖黑水虻並淨化生態環境，也使受刑人從養殖中體會生命教育。

法務部下午與媒體茶敘，矯正署長黃俊棠表示，有鑑於非洲豬瘟議題自去年延燒至今，廚餘減少成為大考驗，屏東監獄每天產生的廚餘，雖然經過管制減量仍達2000公斤，監獄積極尋求替代處理方式，並從去年9月底，正式啟動黑水虻養殖計畫。

屏東監獄典獄長周輝煌指出，黑水虻是一種資源昆蟲，成長過程分為卵、幼蟲、蛹及成蟲等四大階段，黑水虻本身從卵至成蟲各階段分別可利用於製作蛋白飼料、甲殼素及有機肥，運用於水產養殖、生物科技及環境改善，具相當經濟潛力。

周輝煌表示，當初監獄是委請學界提供技術指導及研發，利用黑水虻幼蟲以廚餘為食物，可大量有效率地處理廚餘；另在收容人教化更生面向，從養殖過程中，讓收容人體會生命教育意義，並累積養殖經驗及技能，出監後順利復歸社會、重獲新生。

周輝煌說，屏東監獄黑水虻養殖於外役分監，場地約百餘平方公尺，總養殖量有500多盆，每盆蟲體可重達約2.2公斤，已有相當規模，現在每天消耗廚餘量可達600公斤，加上黑水虻處理廚餘速度很快，不易產生廚餘發酵異味。

周輝煌表示，監獄在養殖過程中不斷嘗試、摸索，提升復育成功率，除了可以提供各矯正機關或其他公務部門參考外，期許持續淨化生態環境，並減輕環境負擔。