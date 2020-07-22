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美國籍男子商務入境來台 托運行李箱竟夾5.5公斤大麻花

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

美國籍男子Fong Tau-Szu在全球新冠疫情嚴峻下，獲外交部入境許可，以商務名義從洛杉磯搭機來台，卻涉嫌運輸多達5.5公斤的大麻花入境，今天清晨5時許，在海關遭北市士林分局逮捕，全案將依毒品危害防制條例，移送桃園地檢署偵辦。

27歲Fong，今年1月27日曾以依親探親名義來台，3月12日出境，這次在駐芝加哥辦事處，取得外交部的入境許可，以商務名義入境來台，且拘留期限長達90天，Fong從洛杉磯搭機至桃園機場，今天清晨第二度抵達台灣。

士林分局後港派出所接獲線報，鎖定27歲Fong將運輸毒品來台，且今天清晨從桃園機場入境，隨即漏夜報請檢察官指揮，今早持指揮書前往桃園機場，全程配戴口罩，等待嫌犯落地。

美國籍Fong，不知已被警方監控，身穿黑色衣褲戴著口罩，下飛機後，走到海關前出示護照準備入關，海關人員確認身分，警方隨即出動把人帶往小房間，且從其托運的白色大型行李箱查扣毒品。

據悉，行李箱中塞了11包大麻花，每包都以塑膠袋包裝，一包約500公克，共計重達5.5公斤大麻花，行李內還有含大麻成分的菸油、凝膠、大麻膏等物。

Fong供稱，平時會施用大麻緩解疾病痛苦，不知在台灣是違反行為，沒有運輸毒品意圖，這次收到恩舜企業有限公司的邀請函，因商務事宜來台，入境後原本要前往新北新店區，在公司安排的住處居家檢疫14天。

外交部因中央流行疫情指揮中心的防疫措施，6月29日起，外籍人士除了觀光外，因其他事由欲來台者，得備妥相關應備文件，向外交部駐外館處申請特別入境許可。Fong獲得許可後，也附上登機前3天COVID-19核酸檢驗陰性報告，才搭上飛機來台。

Fong涉犯運輸第二級毒品罪嫌，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬以下罰金，全案經警詢後，今晚將依照違反毒品危害防制條例，移送桃園地檢署偵辦。

美國籍男子今天從桃園機場入境，行李箱內遭查獲11包大麻毒品。示意圖/本報資料照片
美國籍男子今天從桃園機場入境，行李箱內遭查獲11包大麻毒品。示意圖/本報資料照片

大麻 毒品 桃園機場

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