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泰籍移工偷種活大麻 被抓辯稱要做家鄉菜「打拋豬」
泰國籍林姓移工和林姓女友涉嫌在桃園新屋住處栽種大麻，被遛狗民眾發現檢舉，警方埋伏多日昨持搜索票到場抓人，當場查扣活體大麻、乾燥大麻葉等，林竟瞎扯不知道是毒品，以為是泰國當地作物，打算用來當做家鄉菜「打拋豬」配料，警方詢後仍依毒品等罪嫌將2人送辦。
桃園警分局指出，執行青春及安居專案期間得到線報，有民眾在新屋區一帶遛狗時，發現附近民宅外的植栽疑似為大麻，經到場勘驗、蒐證認為屬實，由分局偵查隊、楊梅分局等組成專案小組，經報警桃園地檢指揮，並向桃園地院聲請搜索票。
警方說，昨天下午6點同仁趁林男和女有出門倒垃圾時上前查緝，持搜索票當場找到2株活體大麻、2包乾燥的大麻葉，以及72株大麻幼株，另外還查扣1把獵槍及1把魚槍，而2把槍經檢驗都具有殺傷力。
警方訊問時，林矢口否認犯嫌，辯稱東西都是已經回泰國的同鄉友人「阿強」寄放，也不清楚自己種的植物是大麻，以為是用來煮湯、料理泰國菜「打拋豬」的食材，對於如何取得、向誰學栽種技巧等一律避重就輕。
警方也說，林男合法在台工作，雖非失聯移工，栽種的大麻數量也不多，甚至直接種在戶外，不像過去專業人士購入燈光、空調及施肥等專業手法，懷疑林是種大麻是為了和同鄉兜售，依目前現有證據難斷定他有販賣行為，詢後依毒品、槍砲等罪嫌將林和女有移送桃園地檢署偵辦。
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