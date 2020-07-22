快訊

陸外交部證實：美國要求72小時內關閉陸駐休士頓總領館

烏克蘭「黑鏡」? 武裝挾持公車, 總統被迫推片的人質危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰籍移工偷種活大麻 被抓辯稱要做家鄉菜「打拋豬」

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

泰國籍林姓移工和林姓女友涉嫌在桃園新屋住處栽種大麻，被遛狗民眾發現檢舉，警方埋伏多日昨持搜索票到場抓人，當場查扣活體大麻、乾燥大麻葉等，林竟瞎扯不知道是毒品，以為是泰國當地作物，打算用來當做家鄉菜「打拋豬」配料，警方詢後仍依毒品等罪嫌將2人送辦。

桃園警分局指出，執行青春及安居專案期間得到線報，有民眾在新屋區一帶遛狗時，發現附近民宅外的植栽疑似為大麻，經到場勘驗、蒐證認為屬實，由分局偵查隊、楊梅分局等組成專案小組，經報警桃園地檢指揮，並向桃園地院聲請搜索票。

警方說，昨天下午6點同仁趁林男和女有出門倒垃圾時上前查緝，持搜索票當場找到2株活體大麻、2包乾燥的大麻葉，以及72株大麻幼株，另外還查扣1把獵槍及1把魚槍，而2把槍經檢驗都具有殺傷力。

警方訊問時，林矢口否認犯嫌，辯稱東西都是已經回泰國的同鄉友人「阿強」寄放，也不清楚自己種的植物是大麻，以為是用來煮湯、料理泰國菜「打拋豬」的食材，對於如何取得、向誰學栽種技巧等一律避重就輕。

警方也說，林男合法在台工作，雖非失聯移工，栽種的大麻數量也不多，甚至直接種在戶外，不像過去專業人士購入燈光、空調及施肥等專業手法，懷疑林是種大麻是為了和同鄉兜售，依目前現有證據難斷定他有販賣行為，詢後依毒品、槍砲等罪嫌將林和女有移送桃園地檢署偵辦。

警方在林租屋處查扣獵槍、魚槍，均有殺傷力。圖／警方提供
警方在林租屋處查扣獵槍、魚槍，均有殺傷力。圖／警方提供
警方查扣乾燥大麻葉。圖／警方提供
警方查扣乾燥大麻葉。圖／警方提供
林姓移工在租屋處偷種活體大麻，被抓辯稱是要做家鄉菜打拋豬。圖／警方提供
林姓移工在租屋處偷種活體大麻，被抓辯稱是要做家鄉菜打拋豬。圖／警方提供

延伸閱讀

泰國移工職災釀憾事 民團籲建立職災墊償制度

男子種大麻遭警查獲 竟辯稱：拿來配沙拉食用

桃警青春封城掃毒 查獲通緝犯住處種麻

帶大麻二酚禁藥回國被抓 女因病使用檢不起訴

相關新聞

美國籍男子商務入境來台 托運行李箱竟夾5.5公斤大麻花

美國籍男子Fong Tau-Szu在全球新冠疫情嚴峻下，獲外交部入境許可，以商務名義從洛杉磯搭機來台，卻涉嫌運輸多達5....

泰籍移工偷種活大麻 被抓辯稱要做家鄉菜「打拋豬」

泰國籍林姓移工和林姓女友涉嫌在桃園新屋住處栽種大麻，被遛狗民眾發現檢舉，警方埋伏多日昨持搜索票到場抓人，當場查扣活體大麻...

桃園警青春專案查獲槍、毒主嫌 疑吸毒恍神惚難反抗

桃園市平鎮警分局日前掌握23歲彭姓男子涉嫌販毒，昨晚循線在中壢區某汽車旅館查獲毒品交易，還起出改造手槍2把、改造子彈5顆...

查緝毒品巡佐竟纏上毒嫌女友 為約砲涉洩密還庇護持毒

高雄市警局新興分局前金分駐所的趙姓巡佐，遭控去年5月率隊查緝毒品，涉非法搜索洪姓毒犯的住處，更疑看上洪的女友，以幫忙查詢...

男出獄後又租屋擁槍販毒 高雄警包抄起出突擊步槍

黃姓男子出獄後沈潛多年，警方查毒溯源，風聞他長期在屏東涉販毒，高雄市刑警大隊追查出他的下落，趁他載女友停車買東西，蜂擁前...

熱水燙、牙刷打腳底 桃園少輔院驚爆群體霸凌

桃園少年輔育院改制為誠正中學桃園分校，去年7月才正式揭牌，盼能轉型為技術型高中，擺脫長年被詬病如同少年監獄，未料去年10...

詐團無法出國改躲清境民宿 藏木馬App騙下載

陳姓男子為首詐團因新冠肺炎疫情無法出國，跑到南投縣仁愛鄉清境農場附近偏僻山區租整棟民宿當機房，以假公安、檢察官身分騙大陸...

台南兩名工人清理汙水管昏迷不醒 消防人員搶救中

台南市安平區水資源回收中心，今天下午3點委託外包工人清理汙染水管，1名工人進入管內後沒出來，另1名工人下去搶救也昏迷，台...

毒販自製13顆手榴彈 遭警查獲脫口「曾跑到河邊試炸」

台北市警士林分局接獲線報，25歲邱姓男子有販毒嫌疑，掌握事證後，昨天持搜索票前往他的租屋處，查獲440公克卡西酮，意外的...

安平水資源回收中心兩工人無生命跡象 遭勒令停工

台南市安平區水資源回收中心，下午傳出兩名工人在清理汙水管線作業昏迷無生命跡象送醫，台南市政府勞工局初步調查，現場H2S硫...

越界陸船屢勸不聽 金門海巡霰彈槍強勢登檢扣留

大陸漁船又來了！1艘約5噸「無船名」的大陸漁船昨日深夜在北碇島外海1.7浬海域越界捕魚，被第九(金門)海巡隊3585艇發...

影／台南兩名工人死亡 立坑內硫化氫氣體濃度超標

台南市安平區水資源回收中心，今天下午3點委託外包工人清理汙染水管，林姓工人進入立坑後沒出來，徐姓工人下去搶救也昏迷，台南...

熱門新聞

秀水父親與3子女陳屍家中 現場留有燒炭痕跡

影／北二高新台五路交流道 公車與遊覽車事故1死16傷

青峰與恩師為著作權法院見 「不明白為何站在法院？」

單親爸和3子女失聯一整天輕生 學校發聲明表遺憾

新北火警 兒童室內足球俱樂部救出16名兒童、2名教練

潛水客回報貢寮卯澳灣有未爆彈 軍方搜尋發現竟有13枚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。