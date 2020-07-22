泰籍移工偷種活大麻 被抓辯稱要做家鄉菜「打拋豬」

泰國籍林姓移工和林姓女友涉嫌在桃園新屋住處栽種大麻，被遛狗民眾發現檢舉，警方埋伏多日昨持搜索票到場抓人，當場查扣活體大麻、乾燥大麻葉等，林竟瞎扯不知道是毒品，以為是泰國當地作物，打算用來當做家鄉菜「打拋豬」配料，警方詢後仍依毒品等罪嫌將2人送辦。

桃園警分局指出，執行青春及安居專案期間得到線報，有民眾在新屋區一帶遛狗時，發現附近民宅外的植栽疑似為大麻，經到場勘驗、蒐證認為屬實，由分局偵查隊、楊梅分局等組成專案小組，經報警桃園地檢指揮，並向桃園地院聲請搜索票。

警方說，昨天下午6點同仁趁林男和女有出門倒垃圾時上前查緝，持搜索票當場找到2株活體大麻、2包乾燥的大麻葉，以及72株大麻幼株，另外還查扣1把獵槍及1把魚槍，而2把槍經檢驗都具有殺傷力。

警方訊問時，林矢口否認犯嫌，辯稱東西都是已經回泰國的同鄉友人「阿強」寄放，也不清楚自己種的植物是大麻，以為是用來煮湯、料理泰國菜「打拋豬」的食材，對於如何取得、向誰學栽種技巧等一律避重就輕。