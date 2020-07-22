桃園警青春專案查獲槍、毒主嫌 疑吸毒恍神惚難反抗

桃園市平鎮警分局日前掌握23歲彭姓男子涉嫌販毒，昨晚循線在中壢區某汽車旅館查獲毒品交易，還起出改造手槍2把、改造子彈5顆、毒品交易所得5萬多元，以及高純度安非他命、愷他命及毒品咖啡包共計100多公克，逮捕彭和1男2女，全案訊後依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

平鎮警分局偵查隊副隊長林良鍾表示，專案小組進入汽車旅館時彭和同夥正在吸食愷他命，現場清查彭男隨身物品時，驚見包包中竟有改造手槍2把、子彈、毒品高，彭男當時吸食愷他命已神情恍惚，並無持槍抵抗，全案持續擴大溯源追查釐清案情。 警方進入汽車旅館時，4人正涉嫌吸食毒品和交易。記者鄭國樑／翻攝