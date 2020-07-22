查緝毒品巡佐竟纏上毒嫌女友 為約砲涉洩密還庇護持毒
高雄市警局新興分局前金分駐所的趙姓巡佐，遭控去年5月率隊查緝毒品，涉非法搜索洪姓毒犯的住處，更疑看上洪的女友，以幫忙查詢前科、庇護她持安毒，藉機多次邀約開房間要求發生性關係。高雄地檢署偵查後，昨天依貪汙、毒品、偽造文書等罪嫌起訴趙姓巡佐，高雄地院並裁定續押禁見3個月。
全案經調查局台南市調處報請偵辦，高雄市警局及新興分局也加入專案小組，不護短主動自清，今年5月21日發動搜索，趙訊後收押，市警局也隨即將他停職。
趙姓巡佐（47歲）昨天被起訴移審院方，他出庭承認非法搜索、偽造文書、洩密等罪名，但辯稱他不清楚洪的女友身上有無毒品，並未庇護她持毒，至於藉機要跟對方發生性行為，趙則解釋「我有這樣想但沒對她說，實際上沒這樣做」，並不認有違反毒品危害防制條例的包庇毒品、貪汙治罪條例的違背職務要求不正利益罪嫌。
趙姓巡佐昨天向法官請求能獲交保，趙委任律師指全案已蒐證齊全，趙也不敢利用權勢讓證人改說詞；但法官認為，趙在偵查期間，隨著證據的呈現才改變供詞，還疑將傳送給洪的女友訊息收回，可見有逃避追訴、湮滅證據意圖，加上趙為資深員警，對刑案偵辦流程很熟悉、本案皆為毒品人口，極高的可能會勾串證人及共犯、湮滅證據，所涉也屬重罪恐逃亡之虞，當庭裁定續押禁見。
檢方調查，趙姓巡佐為查毒品案其他共犯，去年5月8日帶3名警員前往苓雅區某民宅附近守候，攔查1人涉持海洛因，正巧有人從大門出來，趙便取得鑰匙進屋，再查獲海洛因、一粒眠及安毒，但當時未聲請搜索票也沒徵得同意，便違法搜索黃姓、洪姓租屋處，事後再要求兩人簽自願搜索同意書、製作不實扣押筆錄，依毒品罪嫌移送。
檢方查出，趙姓巡佐進屋當下，看見洪姓嫌犯的女友頗具姿色，藉要求配合追查另名通緝犯，8日當天騎車載她出去，途中還稱有他協助她才免驗尿，並載到暗巷趁機從後擁抱、詢問是否願意約會；之後趙載洪的女友回家之際，又伸進衣內亂摸。
同月14日下午，洪的女友收到別案的傳票向趙姓巡佐詢問，趙便登入警政署系統查詢後，跟她碰面洩漏前科資料，接著又以安排住宿，載她去前金區的賓館，進房對她親吻擁抱，但遭斷然拒絕，趙於是約改天去泡溫泉；同月22日，趙向她透露將再前往租處查毒，要她先將「上衣（即毒品暗語）」收走，但趙事實上沒去，反而又提25日一起去泡溫泉。
洪的女友後來爽約泡湯，不過仍想了解前男友服刑期滿日，同月28日請趙姓巡佐協助，趙於是查詢完碰面告知她，也亂摸想發生進一步關係，依然遭拒；趙不死心同月31日再約開房又遭爽約，6月1日，趙竟然率人到租屋處藉以施壓，明講「因為你一直放管（台語指爽約），才會過來教訓」，洪的女友不得已答應在新興市場旁碰面，但堅拒性交。
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