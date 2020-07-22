快訊

新北火警 兒童室內足球俱樂部救出16名兒童、2名教練

影／論文風暴擴大 李眉蓁：蔡英文回應我就回應

查緝毒品巡佐竟纏上毒嫌女友 為約砲涉洩密還庇護持毒

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄市警局新興分局前金分駐所的趙姓巡佐，遭控去年5月率隊查緝毒品，涉非法搜索洪姓毒犯的住處，更疑看上洪的女友，以幫忙查詢前科、庇護她持安毒，藉機多次邀約開房間要求發生性關係。高雄地檢署偵查後，昨天依貪汙、毒品、偽造文書等罪嫌起訴趙姓巡佐，高雄地院並裁定續押禁見3個月。

全案經調查局台南市調處報請偵辦，高雄市警局及新興分局也加入專案小組，不護短主動自清，今年5月21日發動搜索，趙訊後收押，市警局也隨即將他停職。

趙姓巡佐（47歲）昨天被起訴移審院方，他出庭承認非法搜索、偽造文書、洩密等罪名，但辯稱他不清楚洪的女友身上有無毒品，並未庇護她持毒，至於藉機要跟對方發生性行為，趙則解釋「我有這樣想但沒對她說，實際上沒這樣做」，並不認有違反毒品危害防制條例的包庇毒品、貪汙治罪條例的違背職務要求不正利益罪嫌。

趙姓巡佐昨天向法官請求能獲交保，趙委任律師指全案已蒐證齊全，趙也不敢利用權勢讓證人改說詞；但法官認為，趙在偵查期間，隨著證據的呈現才改變供詞，還疑將傳送給洪的女友訊息收回，可見有逃避追訴、湮滅證據意圖，加上趙為資深員警，對刑案偵辦流程很熟悉、本案皆為毒品人口，極高的可能會勾串證人及共犯、湮滅證據，所涉也屬重罪恐逃亡之虞，當庭裁定續押禁見。

檢方調查，趙姓巡佐為查毒品案其他共犯，去年5月8日帶3名警員前往苓雅區某民宅附近守候，攔查1人涉持海洛因，正巧有人從大門出來，趙便取得鑰匙進屋，再查獲海洛因、一粒眠及安毒，但當時未聲請搜索票也沒徵得同意，便違法搜索黃姓、洪姓租屋處，事後再要求兩人簽自願搜索同意書、製作不實扣押筆錄，依毒品罪嫌移送。

檢方查出，趙姓巡佐進屋當下，看見洪姓嫌犯的女友頗具姿色，藉要求配合追查另名通緝犯，8日當天騎車載她出去，途中還稱有他協助她才免驗尿，並載到暗巷趁機從後擁抱、詢問是否願意約會；之後趙載洪的女友回家之際，又伸進衣內亂摸。

同月14日下午，洪的女友收到別案的傳票向趙姓巡佐詢問，趙便登入警政署系統查詢後，跟她碰面洩漏前科資料，接著又以安排住宿，載她去前金區的賓館，進房對她親吻擁抱，但遭斷然拒絕，趙於是約改天去泡溫泉；同月22日，趙向她透露將再前往租處查毒，要她先將「上衣（即毒品暗語）」收走，但趙事實上沒去，反而又提25日一起去泡溫泉。

洪的女友後來爽約泡湯，不過仍想了解前男友服刑期滿日，同月28日請趙姓巡佐協助，趙於是查詢完碰面告知她，也亂摸想發生進一步關係，依然遭拒；趙不死心同月31日再約開房又遭爽約，6月1日，趙竟然率人到租屋處藉以施壓，明講「因為你一直放管（台語指爽約），才會過來教訓」，洪的女友不得已答應在新興市場旁碰面，但堅拒性交。

高雄市警局新興分局前金分駐所的趙姓巡佐遭控非法搜索，還洩密、庇護持毒藉機要洪姓毒嫌的女友發生性行為。記者林伯驊／翻攝
高雄市警局新興分局前金分駐所的趙姓巡佐遭控非法搜索，還洩密、庇護持毒藉機要洪姓毒嫌的女友發生性行為。記者林伯驊／翻攝

延伸閱讀

男出獄後又租屋擁槍販毒 高雄警包抄起出突擊步槍

男子與3子女陳屍家中 死者有毒品、家暴紀錄

女友出遊只想住飯店不住民宿 網友：民宿踩雷機率太高

遏青少年犯罪鼓藝展活力 桃警抓少年毒嫌反毒雙管齊下

相關新聞

熱水燙、牙刷打腳底 桃園少輔院驚爆群體霸凌

桃園少年輔育院改制為誠正中學桃園分校，去年7月才正式揭牌，盼能轉型為技術型高中，擺脫長年被詬病如同少年監獄，未料去年10...

查緝毒品巡佐竟纏上毒嫌女友 為約砲涉洩密還庇護持毒

高雄市警局新興分局前金分駐所的趙姓巡佐，遭控去年5月率隊查緝毒品，涉非法搜索洪姓毒犯的住處，更疑看上洪的女友，以幫忙查詢...

男出獄後又租屋擁槍販毒 高雄警包抄起出突擊步槍

黃姓男子出獄後沈潛多年，警方查毒溯源，風聞他長期在屏東涉販毒，高雄市刑警大隊追查出他的下落，趁他載女友停車買東西，蜂擁前...

詐團無法出國改躲清境民宿 藏木馬App騙下載

陳姓男子為首詐團因新冠肺炎疫情無法出國，跑到南投縣仁愛鄉清境農場附近偏僻山區租整棟民宿當機房，以假公安、檢察官身分騙大陸...

台南兩名工人清理汙水管昏迷不醒 消防人員搶救中

台南市安平區水資源回收中心，今天下午3點委託外包工人清理汙染水管，1名工人進入管內後沒出來，另1名工人下去搶救也昏迷，台...

毒販自製13顆手榴彈 遭警查獲脫口「曾跑到河邊試炸」

台北市警士林分局接獲線報，25歲邱姓男子有販毒嫌疑，掌握事證後，昨天持搜索票前往他的租屋處，查獲440公克卡西酮，意外的...

安平水資源回收中心兩工人無生命跡象 遭勒令停工

台南市安平區水資源回收中心，下午傳出兩名工人在清理汙水管線作業昏迷無生命跡象送醫，台南市政府勞工局初步調查，現場H2S硫...

越界陸船屢勸不聽 金門海巡霰彈槍強勢登檢扣留

大陸漁船又來了！1艘約5噸「無船名」的大陸漁船昨日深夜在北碇島外海1.7浬海域越界捕魚，被第九(金門)海巡隊3585艇發...

影／台南兩名工人死亡 立坑內硫化氫氣體濃度超標

台南市安平區水資源回收中心，今天下午3點委託外包工人清理汙染水管，林姓工人進入立坑後沒出來，徐姓工人下去搶救也昏迷，台南...

台南兩名工人清理汙水管昏迷不醒 消防人員搶救中

台南市安平區水資源回收中心，今天下午3點委託外包工人清理汙染水管，1名工人進入管內後沒出來，另1名工人下去搶救也昏迷，台南市消防局接獲報案後到場搶救中。

台中西屯工地混凝土車翻覆 駕駛受困警、消找吊車救援

台中市西屯區西屯路二段的一處工地，今天下午3時許傳出有一輛混凝土車翻覆在工地內，西屯消防分隊獲報前往搶救，消防人員已到場...

潛水客回報貢寮卯澳灣有未爆彈 軍方搜尋發現竟有13枚

男子到新北市貢寮卯澳灣潛水驚見疑似未爆彈，海巡單位獲知後通報國軍處置。軍方人員今天下水搜尋，到下午近3點共發現未爆彈高達...

熱門新聞

秀水父親與3子女陳屍家中 現場留有燒炭痕跡

夫妻為振興券使用方式吵架 夫怒帶女兒走人想訴請離婚

建管處索賄涉貪 柯文哲怒下令連坐法拔官

獨／櫃上都是法律書籍 詐億輪椅哥落網指點律師怎麼做

影／北二高新台五路交流道 公車與遊覽車事故1死16傷

又是新店客運！母推娃娃車下車門卻關閉：車開走會發狂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。