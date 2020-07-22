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男出獄後又租屋擁槍販毒 高雄警包抄起出突擊步槍

聯合報 / 記者林保光/高雄即時報導

黃姓男子出獄後沈潛多年，警方查毒溯源，風聞他長期在屏東涉販毒，高雄市刑警大隊追查出他的下落，趁他載女友停車買東西，蜂擁前後包抄，不但在車內查獲毒品，還在他租處發現1支突擊步槍及70顆子彈。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

據了解，黃姓男子（34歲）早在10多年前也曾涉及毒品案入獄，出獄後沈潛多年，父親將大片芋頭園交給他種植，但芋園已雜草叢生；高雄市警刑大偵八隊去年查獲毒案，溯源追查毒品來源，才查出他在屏東縣潮州鎮租屋，涉嫌擁槍販毒。

7月15日，高雄市刑大發現他開車載女友出現屏東市，立即動員拘捕，趁他在屏東市長安路某超商門口停車，準備讓女友下車買東西，員警立刻前後包抄，攔截他的轎車，在車上搜出200多公克海洛因和安非他命，現金36萬餘元。

警方帶他回潮州租處搜索，在雜物堆裡發現1個枕頭塑膠套，內有被單，掀開被單竟發現1個黑色槍套，驚見1支突擊步槍及70顆子彈及少許安非他命。警方表示，這支突擊步槍在國外是部隊或警方的制式配槍；初步了解，是他以20萬元買來，全案由警方移送法辦，另將追查槍枝來源。

高雄市刑大員警在黃姓男子租處，搜出突擊步槍和子彈。記者林保光／翻攝
高雄市刑大員警在黃姓男子租處，搜出突擊步槍和子彈。記者林保光／翻攝

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