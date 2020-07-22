熱水燙、牙刷打腳底 桃園少輔院驚爆群體霸凌

桃園少年輔育院改制為誠正中學桃園分校，去年7月才正式揭牌，盼能轉型為技術型高中，擺脫長年被詬病如同少年監獄，未料去年10月就爆發群體霸凌，1名李姓學生多次遭賈姓同學等5人命令罰跪、圍毆，拿牙刷打腳底100下，甚至舀熱水潑他，檢方偵結依強制罪起訴賈等5人。

檢方調查，賈姓、賴姓、蔡姓、趙姓及陳姓5名學生都已年滿18歲，去年10月10日下午3點多賈見另名李姓同學因犯錯被老師罰跪在教室後方，就上前痛毆他頭、肚子，當晚9點賴、蔡又命李在寢室罰跪，還拿牙刷打他腳底板100下。

隔天晚上10點多，賈、蔡及陳因發現李罰跪時鋪軟墊，認為他偷懶就命他繼續跪，並徒手痛毆、拿牙刷打他腳底板，李被眾人霸凌2個多小時，深夜1點多才得回床鋪就寢；後來連續幾天，賈等人都以類似手法繼續朝李施暴，還扯壞他身上的內衣。

16日下午、晚上，賈、陳還甚至兩度在浴室舀熱水直接倒在李的身上，直到17日早上李忍無可忍向輔導老師吐露遭遇霸凌，全案才經學校調查曝光，並將5名施暴的學生函送法辦。

檢方訊時，賈、賴、蔡、趙及陳僅坦承客觀事實，但辯稱這些行為都是經過李男同意才處罰，還說是因為李行為不檢，被控舀熱水部分，則說大家是「互相潑水在玩，水溫也不熱」。

但檢方勘驗監視器，發現李當時在浴室被潑熱水，明明就燙到跳腳，其餘霸凌行為也有監視器、相關師長證詞以佐，至於李男受傷部分，因他當下未驗傷，校方就醫紀錄也僅有他頸部、臀部及大腿膝蓋有不明紅腫，且當時還因過敏就醫過。