詐團無法出國改躲清境民宿 藏木馬App騙下載

以陳姓男子為首的電話詐欺集團，近一個月在清境農場附近租整棟民宿作為詐欺機房基地，本月8日遭查獲。 圖／新竹縣調查站提供

陳姓男子為首詐團因新冠肺炎疫情無法出國，跑到南投縣仁愛鄉清境農場附近偏僻山區租整棟民宿當機房，以假公安、檢察官身分騙大陸民眾；竹縣調查站接獲檢舉，結合警調數十人攻堅，一口氣逮捕廿九人，包括五名通緝犯；檢方訊後聲押廿七人獲准，一人限制住居，一名少年犯收容。

調查人員說，這個詐騙集團原本在全台各地及國外有多個機房據點，隨機轉移，但近期因新冠疫情封阻，一群人出不了國，也無法在市區趴趴走，轉往清境農場偏僻處，租下整棟民宿作為基地。

專責打擊詐欺的官警說，受這波疫情影響，研判國內詐騙機房增加，但在台詐團常躲在民宿、旅館或日租套房，利用短期租屋特性，隔周或按月轉移陣地，「打游擊戰」避免被鎖定，提高辦案難度。

據調查，該集團主要以假檢警手段騙大陸人，假冒大陸通信管理局客服人員、公安及檢察官等身分，謊稱被害人身分證遭冒用、被盜辦門號詐欺使用，騙被害人手機下載「線上安全系統」App，實則植有木馬，再透過程式後台竊取被害人銀行帳號、密碼，用網路轉帳盜走存款。

新竹縣調查站本月八日會同調查局台中市調處、航調處台中站、中部機動站、台中市警科偵隊、台北市警萬華分局等單位，動員數十人上山破門。

現場查扣二三○萬元贓款，及六十一支手機、十一台筆電、偽造大陸公安人員證件、刑事公文、通緝令、教戰守則等證物，由於集團規模不小，且結合駭客手法犯罪，檢方依加重詐欺、組織犯罪聲押廿七人獲准，追查共犯及資金流向。