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台中工地混凝土車翻覆 駕駛傷重宣告不治

中央社 / 台中21日電

台中市西屯區西屯路二段一處工地今天發生混凝土車翻覆意外，楊姓駕駛經救出送醫後，仍傷重宣告不治，台中市勞工局表示，已通報勞動部中區職安中心處理，如有違規，將要求停工改善。

台中市消防局下午3時49分接獲報案指出，西屯區西屯路二段一處工地，有混凝土車翻覆，且駕駛受困車內，派遣特搜大隊、協和、西屯與大誠分隊，出動消防車12輛、救護車1輛，消防人員共36人前往搶救。

消防人員表示，現場為一處集合式建築新建工地，混凝土車翻覆深數公尺的工地基地內，且車頭嚴重扭曲變形，駕駛受困車內，因空間狹窄無法救援，經調派重機具到場吊掛，下午5時40分將駕駛救出，但已無生命跡象，送往澄清醫院中港院區救治。

院方表示，楊姓駕駛於下午5時50分送到醫院時，已無呼吸心跳，經醫護人員急救1小時後，仍因傷重宣告不治。

台中市勞工局表示，這處工地是民間工程，已通報權責單位勞動部職業安全衛生署中區安全衛生中心處理，如查有違反職業安全衛生法規定，將要求停工改善，並處3萬元以上30萬元以下罰鍰。

勞工局指出，也同時啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」機制，將協助妥善處理後續事宜並持續關懷。

台中市 勞工局

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