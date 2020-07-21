毒販自製13顆手榴彈 遭警查獲脫口「曾跑到河邊試炸」

邱男（中）因有販毒嫌疑遭警方鎖定，不料他竟在家中藏匿十多顆自製的土製手榴彈，詢後被依槍砲及毒品罪嫌送辦。記者蔡翼謙／翻攝 台北市警士林分局接獲線報，25歲邱姓男子有販毒嫌疑，掌握事證後，昨天持搜索票前往他的租屋處，查獲440公克毒品卡西酮，意外的是，竟在客廳桌下紙箱發現十多顆土製手榴彈、空氣槍及鋼彈；邱坦承這些火藥都是自己摸索製作，用來防身，還在今年跨年時，跑到河邊「試炸」。警方詢後將他依槍砲及毒品罪嫌送辦。

警方昨天晚上7點多，持搜索票前往邱男位於士林區延平北路的租屋公寓，發現11顆土製手榴彈、2顆插銷式玩具手榴彈、1把空氣槍、70顆鋼彈及4顆鋼瓶；邱男供稱，手榴彈外殼從網路購買，再將煙火火藥倒在裡面，接出引信，整個製作過程都是自己研究摸索。

邱男否認販毒，稱毒品是自用；會製火藥是因跟人結怨，曾被「同業」黑吃黑。今年一月跨年時，還跑到到社子島河濱公園「試炸」，確保手榴彈可以引爆。