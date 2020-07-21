乖乖水濫用問題嚴重 關務署：海關緝毒犬目前無法辨識

國民黨立委洪孟楷也公布辦公室助理與賣家的對話，指出俗稱「乖乖水」的伽馬羥基丁酸可以輕易在網路上買到。 聯合報系記者胡經周／攝影 暑假來臨，被稱為迷姦藥水的「乖乖水」（「伽瑪羥基丁酸，GHB）在夜店與KTV中遭惡意使用問題再被凸顯。也因乖乖水具無色無味特質，國民黨立委洪孟楷上午質疑，緝毒犬恐無法辨識。關務署下午證實，海關緝毒犬目前確實無法辨識。

關務署答覆洪孟楷辦公室表示，目前海關緝毒犬並沒訓練辨識GHB，如有需求才會進行加訓。

洪孟楷表示，目前第一線的緝毒人員使用二合一、五合一快篩試劑無法檢測出GHB物質，若緝毒犬也沒受乖乖水嗅覺特訓，一則可能讓緝毒犬執行勤務時因誤食遭迷昏，也恐讓這類型毒品販售、打廣告更猖狂，沒有節制。