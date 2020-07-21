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「有毒」的毒品查緝：放聲「出去讓你死」的警察

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男子種大麻遭警查獲 竟辯稱：拿來配沙拉食用

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

黃姓男子涉嫌以溫室栽種大麻，為新北警方查獲後否認吸食，辯稱是用來搭配生菜沙拉食用，令警方傻眼。記者王長鼎／攝影
黃姓男子涉嫌以溫室栽種大麻，為新北警方查獲後否認吸食，辯稱是用來搭配生菜沙拉食用，令警方傻眼。記者王長鼎／攝影

新北市海山警分局昨天在台北市查獲黃姓男子涉嫌以溫室栽種大麻，黃男被逮後，否認吸食，辯稱是用來搭配生菜沙拉食用，警詢後依毒品罪移送新北地檢署偵辦。

據了解，黃男自國外網購大麻的種子寄回國內，在南港的家中建置一個小型溫室，並以網路上習得的栽種技術，細心種植數株大麻活株，被警方查獲時，大麻被照料得生氣蓬勃。

黃男被逮後，辯稱種植大麻是用來搭配生菜沙拉食用，否認吸食大麻。警方深入了解後發現，雖然國外確實有人將大麻入菜，可是品種並不相同，警詢後依法送辦。

警方指出，毒品危害防制條例已在去年12月17日三讀通過，修正「提高製造、販賣、運輸毒品刑度及罰金」、「將持有第三級、第四級毒品由20公克降為5公克以上，即懲以刑罰」、「加重販賣混合式毒品及對懷孕、未成年人販毒之刑度」，海山警分局呼籲，青少年在暑假期間應勇敢向毒品說不，員警也將針對涉毒熱點加強查察，以阻斷毒品供給鏈，防制毒品進入學子生活圈。

黃姓男子涉嫌以溫室栽種大麻，為新北警方查獲後否認吸食，辯稱是用來搭配生菜沙拉食用，令警方傻眼。記者王長鼎／攝影
黃姓男子涉嫌以溫室栽種大麻，為新北警方查獲後否認吸食，辯稱是用來搭配生菜沙拉食用，令警方傻眼。記者王長鼎／攝影

毒品 大麻

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