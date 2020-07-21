男子種大麻遭警查獲 竟辯稱：拿來配沙拉食用

黃姓男子涉嫌以溫室栽種大麻，為新北警方查獲後否認吸食，辯稱是用來搭配生菜沙拉食用，令警方傻眼。記者王長鼎／攝影

新北市海山警分局昨天在台北市查獲黃姓男子涉嫌以溫室栽種大麻，黃男被逮後，否認吸食，辯稱是用來搭配生菜沙拉食用，警詢後依毒品罪移送新北地檢署偵辦。

據了解，黃男自國外網購大麻的種子寄回國內，在南港的家中建置一個小型溫室，並以網路上習得的栽種技術，細心種植數株大麻活株，被警方查獲時，大麻被照料得生氣蓬勃。

黃男被逮後，辯稱種植大麻是用來搭配生菜沙拉食用，否認吸食大麻。警方深入了解後發現，雖然國外確實有人將大麻入菜，可是品種並不相同，警詢後依法送辦。