蔡阿嘎遭鐵槌攻擊 檢警突破心防查出2幕後主使者

網紅蔡阿嘎今年三月騎機車載孕妻停等紅燈，遭男子陳榮峰持鐵槌攻擊，兩人手腳挫傷，蔡妻還子宮收縮；陳遭逮時攬下全責，不過被檢警突破心防，供出兩位幕後主使者楊富盛及吳弘育，今天依教唆普通傷害等罪嫌一併起訴。

起訴指出，楊男（40歲）不滿蔡阿嘎在網路上的言論，今年二月底向吳男出價30萬元，要吳找人毆打蔡阿嘎；吳數日後到新北市林口區「加藤排氣管店」找陳幫忙，陳答應，吳便轉交楊提供的蔡阿嘎北投住家地址。

陳立刻請機車行董姓老闆載他到蔡阿嘎住家埋伏，下午4點多，見蔡阿嘎騎車載孕妻「二伯」出門，趁兩人停等紅燈時，持鐵鎚往蔡的右膝敲擊兩下，再揮打蔡妻腹部。

士林地檢署今天偵結，依教唆傷害等罪嫌將陳、楊、吳起訴，另董姓老闆因不知情，予以不起訴處分。