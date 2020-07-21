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網路上輕易可買乖乖水 法務部：不確定緝毒犬能否辨識

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

暑假來臨，毒品濫用問題再獲重視。國民黨立委洪孟楷上午舉辦記者會表示，被稱為迷姦藥水的「乖乖水」（伽瑪羥基丁酸，GHB）雖被列為二級毒品，但不僅網路上隨處可搜尋販售廣告，拍賣網站上也有業者販售，質疑政府管制怠惰。

刑事局副局長廖訓誠表示，乖乖水是中樞神經抑制劑，有鎮定與麻醉效果，2001年就列管為二級毒品，暑假期間確實較多販售，將加強網路巡邏，與學校合作查緝，若查獲網站上違法販售會要求將廣告下架，也提醒社群網站善盡管理責任。

法務部檢察司毒品科科長紀致光則提醒，相關販毒網站可能設在境外，但就如大麻，所屬國家可能該毒品可合法使用；但即便該國合法，只要販售進來台灣，政府還是會依法海關攔截或境內查緝，一旦查獲，買方就是以持有毒品罪論辦。

但因「乖乖水」無色無味，緝毒犬是否可協助查緝？紀致光說，緝毒犬靈敏度比人好太多，但也無法確認有沒有辦法辨識。

對於近來諸多新興、變形毒品，廖訓誠也承諾，會呈報法務部列管。紀致光也說，現在新興毒品賣的人不說其中內容，法務部下半年會密集召開毒品審議委員會，對於新興氾濫加速列管。

迷姦藥水、乖乖水（聽話水）遭濫用事件頻傳，洪孟楷助理近日調查，卻發現販售乖乖水廣告在網路上隨處可搜尋，甚至拍賣網站上也有賣，粉狀、藥丸或液體狀等型態都有，還宣稱可當催情劑、幫助睡眠、容易使人昏迷等功能。

連結相關販售網站，業者甚至大方介紹，所販售的乖乖水以1比10比例稀釋使用效果最佳，還可混果汁使用，昏睡後事後無記憶。洪孟楷批評，賣家視法律於無物，公然在網路上販售，陌生人想購買隨時隨地都購買的到。

洪孟楷助理聯繫業者，卻被告知所販售的「乖乖水」可讓人迷暈、加到飲料察覺不到，不是違法商品，但若被用做違法的事與他們無關；貨物會以「屏幕清洗液」名稱配送魚目混珠，還強調每天都有人訂購，香港出貨，貨到付款免運費。

洪孟楷上午也具名舉發乖乖水販售情形，要求警方不應讓社群網站允許非法產品下廣告，否則防不勝防。現代婦女基金會執行長范國勇則說，2019年服務273件性侵個案中，與藥物、酒類有關就達29%，且性侵黑數很高，各界應正視問題。

暑假來臨，毒品濫用問題再獲重視。國民黨立委洪孟楷上午舉辦記者會表示，被稱為迷姦藥水的「乖乖水」（「伽瑪羥基丁酸，GHB）雖被列為二級毒品，但不僅網路上隨處可搜尋販售廣告，拍賣網站上也有業者販售，質疑政府管制怠惰。記者周志豪／攝影
暑假來臨，毒品濫用問題再獲重視。國民黨立委洪孟楷上午舉辦記者會表示，被稱為迷姦藥水的「乖乖水」（「伽瑪羥基丁酸，GHB）雖被列為二級毒品，但不僅網路上隨處可搜尋販售廣告，拍賣網站上也有業者販售，質疑政府管制怠惰。記者周志豪／攝影

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