影／警追毒販偵防車被來回衝撞 嫌犯開車撞安全島受傷

台中市豐原警方今天凌晨追捕毒販時，偵防車被對方開車衝撞，來回多次，3輛偵防車受損仍繼續追捕，毒販開車自撞安全島被捕，警方在車上取出毒品。

豐原警分局偵查隊副隊長賴瑞華表示，警方獲報，39歲陳姓男子要在豐原區豐勢路涉嫌交易毒品，員警到場監控埋伏，今天凌晨3點20分，看到陳男開車，要攔查時，陳男拒檢開車逃逸，過程中來回多次衝撞偵查隊3輛偵防車。

員警追捕到豐原區豐原區圓環東路上，發現陳開車自撞安全島，警方壓制逮捕，追捕過程約4公里，在他車內發現第2級毒品安非他命，陳男頭部及膝部輕微擦挫傷，就醫後並無大礙，全案依毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。