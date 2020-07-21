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影／警追毒販偵防車被來回衝撞 嫌犯開車撞安全島受傷

聯合報 / 記者游振昇/即時報導

台中市豐原警方今天凌晨追捕毒販時，偵防車被對方開車衝撞，來回多次，3輛偵防車受損仍繼續追捕，毒販開車自撞安全島被捕，警方在車上取出毒品

豐原警分局偵查隊副隊長賴瑞華表示，警方獲報，39歲陳姓男子要在豐原區豐勢路涉嫌交易毒品，員警到場監控埋伏，今天凌晨3點20分，看到陳男開車，要攔查時，陳男拒檢開車逃逸，過程中來回多次衝撞偵查隊3輛偵防車。

員警追捕到豐原區豐原區圓環東路上，發現陳開車自撞安全島，警方壓制逮捕，追捕過程約4公里，在他車內發現第2級毒品安非他命，陳男頭部及膝部輕微擦挫傷，就醫後並無大礙，全案依毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

豐原分局表示，警政署辦理108年下半年之全國治安滿意度之民調，台中市在居住社區的相關調查中，有多項均獲六都第1、2名，其中在「居住社區之治安滿意度」更高達9成5，為六都最佳；台中市是一個法治的城市，警方絕不容許任何不法行為，落實各項勤務作為，發揮警民合作，讓不法份子無所遁形，以提供轄區居民安心的生活環境。

台中市豐原警方今天凌晨追捕毒犯，被毒犯開車衝撞，偵防車受損。記者游振昇/攝影
台中市豐原警方今天凌晨追捕毒犯，被毒犯開車衝撞，偵防車受損。記者游振昇/攝影
台中市豐原警方今天凌晨追捕毒犯，被毒犯開車衝撞。記者游振昇/翻攝
台中市豐原警方今天凌晨追捕毒犯，被毒犯開車衝撞。記者游振昇/翻攝
台中市豐原警方今天凌晨追捕毒犯，被毒犯開車衝撞。記者游振昇/攝影
台中市豐原警方今天凌晨追捕毒犯，被毒犯開車衝撞。記者游振昇/攝影
台中市豐原警方今天凌晨追捕毒犯，被毒犯開車衝撞。記者游振昇/翻攝
台中市豐原警方今天凌晨追捕毒犯，被毒犯開車衝撞。記者游振昇/翻攝

毒品 台中市

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