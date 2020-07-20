毒販判刑5年4月被通緝 基隆警巷內夾擊逮人

基隆市蔡姓男子因毒品案判刑5年4月，未報到入監被通緝。警方今天下午發現他的行蹤，趁他把車開進巷內時用車輛前後包夾。蔡駕車衝撞但難以脫逃，又見員警破車，束手就縛。警方在他車內搜出2包毒品，帶回偵詢後，將解送地檢署歸案。

40歲蔡男因為吸毒，去年10月間被判刑4月；另又販毒，去年12月間被判應執行5年徒刑。蔡未如期報到入獄服刑，被基隆地檢署發布通緝。

基隆市警四分局今天下午1點多獲報蔡男出現在樂利三街一帶，鎖定行蹤後，出動3輛偵防車攔截圍捕。為免蔡拒捕波及其他民眾，員警趁蔡駕車駛入巷內再圍捕，兩輛偵防車擋在蔡男前方，另一輛偵防車堵在蔡車後方。

員警下車向蔡出示身分，要求下車接受盤查。蔡男駕車前後衝撞，造成偵防車保險桿凹陷脫漆，但無法脫困。