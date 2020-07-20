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高雄三民服飾店遭槍擊 犯案4男被抓到稱「好玩」

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄市三民區大昌二路上的某間服飾店15日時疑遭人射擊，店面玻璃中彈呈蜘蛛網狀。警方成立專案小組偵辦，昨天將犯案的蘇姓、朱姓、鄧姓男子及一名王姓少年帶回偵辦，朱男向警方稱，沒有特別原因，僅是因為好玩才向服飾店射BB彈。

15日時，高雄市警察局前局長李永癸因遭拔官，由市警局舉行歡送茶會，但恰好就在這段時間傳出三民區大昌二路服飾店被開槍。

警方到場採證後，判斷玻璃具網狀裂痕，且未被貫穿，研判是遭到射擊彈珠或者硬物造成。員警調閱百支監視器分析比對，確認是當時店外一輛轎車上的蘇姓（18歲）、朱姓（19歲）、鄧（18歲）及王姓少年涉嫌犯案。

三民二警分局幹員昨天下午1點多時動身，分別前往仁武、三民、前鎮區將4人帶回，現場起獲2把空氣槍，BB彈一包等。開槍的朱男供稱，未與店家結怨，僅是因為開車路過，單純覺得好玩才射擊，警詢後依刑法毀損罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高雄市三民區大昌二路上的某間服飾店，15日時遭人持槍射擊，店面玻璃呈蜘蛛網狀。記者林保光／翻攝
高雄市三民區大昌二路上的某間服飾店，15日時遭人持槍射擊，店面玻璃呈蜘蛛網狀。記者林保光／翻攝
高雄市三民區大昌二路上的某間服飾店，15日時遭人持槍射擊，店面玻璃呈蜘蛛網狀。記者林保光／翻攝
高雄市三民區大昌二路上的某間服飾店，15日時遭人持槍射擊，店面玻璃呈蜘蛛網狀。記者林保光／翻攝
高雄市三民區大昌二路上的某間服飾店，15日時遭人持槍射擊，店面玻璃呈蜘蛛網狀。記者邱奕能／翻攝
高雄市三民區大昌二路上的某間服飾店，15日時遭人持槍射擊，店面玻璃呈蜘蛛網狀。記者邱奕能／翻攝
高雄市三民區大昌二路上的某間服飾店，15日時遭人持槍射擊，店面玻璃呈蜘蛛網狀。記者邱奕能／翻攝
高雄市三民區大昌二路上的某間服飾店，15日時遭人持槍射擊，店面玻璃呈蜘蛛網狀。記者邱奕能／翻攝

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