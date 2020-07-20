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蔡英文參訪2次的海洋風場也敢勒索 警方檢肅16人到案

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

蔡英文總統重要政策離岸海洋風力發電，苗栗縣竹南鎮、後龍鎮風場外商遭幫派分子恐嚇勒索數百萬元未遂，驚動刑事警察局關心，竹南警分局、刑事局等單位組成專案小組，今年6月、7月間兩波「治平專案」檢肅16人到案，警方今天宣布偵破，扣案3把模擬槍、1把空氣槍及棒棍一批。

苗栗縣外海2到5公里竹南鎮、後龍鎮間離岸風場，全國第一座，蔡總統相當重視，動工及商轉兩度參訪，未料，今年6月卻間傳出有幫派分子恐嚇勒索，警方查出，何姓（36歲）、王姓（44歲）男子率7、8人，以漁民名義，及風場影響漁獲，比手勢勒索數百萬元，恐嚇如果不從，將率漁民包圍風場。

竹南分局掌握情資，查出何男、王男等人不是在地人，根本沒有漁民身分，與刑事局偵六隊、苗栗縣及嘉義市警局刑警大隊、刑事局偵六隊組成專案小組，報請苗栗地檢署檢察官劉偉誠指揮，動員108人次警力，6月中旬、7月初兩波檢肅16人到案，查扣刀械、球棒、債權委託書、支票、本票等。

警方依組織犯罪防制條例、恐嚇、重利及傷害等罪嫌，移送苗栗地檢署，檢察官聲請法官羈押何男、王男獲准，其餘14人以1萬2000元至2萬元不等交保，或限制住居處分。

專案小組查出，何男、王男及幫眾還涉及暴力討債，曾有被害人被押到苗栗市功維敘隧道附近，脫光衣物球棒毆打，及電擊凌虐，全身赤裸丟包，還受越南移工委託，向倒債2000多萬元同鄉毆打討債，逼迫交出約60萬元，並簽下2000多萬元本票，卻全部侵吞，相當惡劣。

苗栗縣警局長翁群能、竹南分局長楊贊鈞等人今天上午宣布破案，縣長徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦連袂到場肯定，並頒發破案獎金，徐耀昌、鍾東錦表示，警察扮演守護神角色，不讓罪犯有可乘之機，確保苗栗縣的良好治安，企業投資更能安心有信心。

苗栗縣竹南鎮、後龍鎮風場外商遭幫派分子恐嚇勒索案，警方「治平專案」檢肅16人到案，扣案刀槍及棒棍等，縣長徐耀昌等人頒發破案獎金。記者范榮達／翻攝
苗栗縣竹南鎮、後龍鎮風場外商遭幫派分子恐嚇勒索案，警方「治平專案」檢肅16人到案，扣案刀槍及棒棍等，縣長徐耀昌等人頒發破案獎金。記者范榮達／翻攝
苗栗縣竹南鎮、後龍鎮風場外商遭幫派分子恐嚇勒索案，警方「治平專案」檢肅16人到案，扣案刀槍及棒棍等，縣長徐耀昌等人頒發破案獎金。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮、後龍鎮風場外商遭幫派分子恐嚇勒索案，警方「治平專案」檢肅16人到案，扣案刀槍及棒棍等，縣長徐耀昌等人頒發破案獎金。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮、後龍鎮風場外商遭幫派分子恐嚇勒索案，警方「治平專案」檢肅16人到案，扣案刀槍及棒棍等，縣長徐耀昌等人頒發破案獎金。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮、後龍鎮風場外商遭幫派分子恐嚇勒索案，警方「治平專案」檢肅16人到案，扣案刀槍及棒棍等，縣長徐耀昌等人頒發破案獎金。記者范榮達／攝影

苗栗縣 恐嚇 漁民

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