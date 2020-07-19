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雲警擴大臨檢 查獲取締83件105人

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

「全力掃蕩不法」雲林縣警局動用933名警力，於7月開始擴大執行臨檢轄內KTV、酒店、小吃部及青少年易聚集發生事故等場所，至昨天為止已查獲暴力討債、通緝犯、毒品、公共危險等案共計83件105人。

疫情過後，接連學生放暑假，許多「報復性」行為層出不窮。雲林縣警局昨晚再度動員177名警力執行掃蕩勤務，虎尾分局、刑警大隊等執勤員警實施場所臨檢後，於虎尾鎮德興路及復興路口，當場查獲自小客車陳姓駕駛涉嫌持有安非他命吸食器1組、安非他命31.8公克、海洛因5.3公克、海洛因注射針筒20支、藥鏟2支及電子磅秤1台等證物，全案依違反毒品違害防制條例移送偵辦。

縣警局長顏旺盛指出，為展現警方嚴正執法立場，7月5日至今執行多次掃蕩専案，期間動員所有警力，執行臨檢酒家、KTV及小吃部等場所共691次，重要路段路檢195次，其中查獲改造手槍3枝、空氣槍1枝；掃蕩地下錢莊14件16人、暴力討債1件1人、各類通緝犯19名、毒品22件22人、取締公共危險47件47人，績效卓著。

為防制街頭暴力及維護治安，對於涉及聚眾鬥毆案件，警方表示將依新修正的刑法第149、150條「從嚴、從速」偵辦，並溯源偵辦涉案嫌犯幕後的犯罪組織，斬斷金流及非法勢力，呼籲不法人士勿以身試法。

雲林縣警察局長顏旺盛親自率隊執行掃蕩専案，昨晚於虎尾鎮當場查獲自小客車陳姓駕駛涉嫌持有毒品。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣警察局長顏旺盛親自率隊執行掃蕩専案，昨晚於虎尾鎮當場查獲自小客車陳姓駕駛涉嫌持有毒品。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣警察局動用933名警力，於7月開始擴大執行臨檢轄內KTV、酒店、小吃部、青少年易聚集發生事故等場所。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣警察局動用933名警力，於7月開始擴大執行臨檢轄內KTV、酒店、小吃部、青少年易聚集發生事故等場所。記者陳苡葳／翻攝

臨檢 毒品 通緝

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