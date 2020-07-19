中市警四分局加強整頓治安 臨檢夜店採「回馬槍」策略

台中市警四分局鑑於轄內知名夜店有酒客滋事，以及望高寮景山區頻有飆車滋事，規劃密集性臨檢及掃蕩勤務，今天凌晨率員臨檢知名夜店後，採取「回馬槍」策略，間隔約一小時後再次返回實施臨檢，讓酒客驚呼「怎麼又來？」。透過高強度高密集強勢臨檢勤務，嚇阻滋事份子勿輕舉妄動。

台中市警四分局自7月份起每日均針對南屯區夜店、KTV、酒店等特種營業場所以及望高寮景觀公園等易滋事處所規劃密集性路、臨檢及掃蕩勤務，透過高強度的勤務作為，向業者及滋事份子宣誓警方嚴正執法以及捍衛民眾安全的決心。

另針對轄內知名夜店，因時常有酒客滋事，於臨檢完畢後採取「回馬槍」策略，間隔約一小時後再次返回實施臨檢，讓酒客驚呼「怎麼又來？」。透過高強度高密集強勢臨檢勤務，嚇阻滋事份子勿輕舉妄動。