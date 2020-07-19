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台南警方安排菲律賓移工休假當一日志工 打掃社區公園
台南市善化區大營里守望相助隊為維護社區環境，定期清掃社區環境，不過今天拿掃把打掃公園的人有點不一樣，因為今天掃地的是菲律賓移工，他們因為平時例假日常在這裡與同鄉聚會，今天警方透過人力仲介公司安排他們當起「一日志工」，跟著大營社區巡守隊、社區志工一起到夫妻樹景觀公園，在烈日下清掃落葉雜草，維護社區環境敦親睦鄰。
來台已3年的移工艾琳達說，在菲律賓也有做過這樣的志工服務，在台灣是第一次，感覺很新鮮有趣。一開始到臺台灣的時候不太適應，尤其是食物方面比起菲律賓飲食輕淡許多，現在已經習慣了，也覺得在臺灣很安全、人民非常友善。
善化警分局表示，轄區移工約7000人，多在南科園區工廠工作，為了使移工們更了解在地社區文化，推動外籍移工社區警政，特安排「一日志工」服務，讓地方民眾與遠離家鄉工作移工更近一步接觸了解，也藉此宣導「安居專案」不吸毒、不販毒；近日移工涉入詐欺案件倍增，也提醒勿將個人證件隨意交給陌生人，如有發現任何可疑請轉知警政單位，共同打擊犯罪，維護社區治安。
善化警分局長方國璽表示，移工遠離家鄉辛苦到台灣工作，有任何困難警方應盡全力協助，另涉及犯罪也依規定秉公執法。
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