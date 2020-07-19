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男子打赤膊駕車遇盤查不配合 八德警查獲90公克毒品
桃園市警察局八德分局四維派出所2名員警，日前深夜在轄區內巡邏，在人煙稀少處發現一名可疑男子打赤膊駕車，上前盤查但男子堅持不配合，更搬出「你問你所長」，同仁便呼叫警力支援，最後警方於車內查獲總計約90公克的海洛因和安非他命，警訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送地檢署偵辦。
八德警方表示，17日深夜11點多，八德分局四維派出所警員黃頡承、許文溥於轄區大興路500多號執行巡邏勤務，看見一名約35歲的周姓男子赤裸上半身駕車，由於該路段偏僻，員警們直覺形跡可疑便攔車盤查，周男一直不願配合熄火下車、查證件等要求，一再拖延時間嚷嚷著「你問你所長」、「我又沒惹麻煩，為什麼要查我？」
黃頡承、許文溥兩人便呼叫警力支援，連線上巡邏的所長林俊廷也抵達現場，周男見警力增多已經逃不了，開始配合警方盤查，主動將原放在副駕駛座上，內藏有毒品的包包交給警方，當場查獲一級毒品海洛英3包約60克、安非它命5包約30克，
八德警方將周男帶返派出所製作筆錄，周男稱毒品全是自己要食用，目前全案訊後依照毒品危害防制條例罪嫌，將周男移送桃園地檢署偵辦，並將持續向上溯源追查毒品來源。八德分局強調，毒品問題嚴重危害社會治安，警方巡邏時會針對可疑分子加以盤查，防止非法情事發生，以淨化轄區治安。
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