快訊

少子化嚴重 嘉縣3小校新生掛零、5校只有1新生

被美國務卿叫到跟前痛罵 蔣經國撕不掉的親共標籤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子打赤膊駕車遇盤查不配合 八德警查獲90公克毒品

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導

桃園市警察局八德分局四維派出所2名員警，日前深夜在轄區內巡邏，在人煙稀少處發現一名可疑男子打赤膊駕車，上前盤查但男子堅持不配合，更搬出「你問你所長」，同仁便呼叫警力支援，最後警方於車內查獲總計約90公克的海洛因和安非他命，警訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送地檢署偵辦。

八德警方表示，17日深夜11點多，八德分局四維派出所警員黃頡承、許文溥於轄區大興路500多號執行巡邏勤務，看見一名約35歲的周姓男子赤裸上半身駕車，由於該路段偏僻，員警們直覺形跡可疑便攔車盤查，周男一直不願配合熄火下車、查證件等要求，一再拖延時間嚷嚷著「你問你所長」、「我又沒惹麻煩，為什麼要查我？」

黃頡承、許文溥兩人便呼叫警力支援，連線上巡邏的所長林俊廷也抵達現場，周男見警力增多已經逃不了，開始配合警方盤查，主動將原放在副駕駛座上，內藏有毒品的包包交給警方，當場查獲一級毒品海洛英3包約60克、安非它命5包約30克，

八德警方將周男帶返派出所製作筆錄，周男稱毒品全是自己要食用，目前全案訊後依照毒品危害防制條例罪嫌，將周男移送桃園地檢署偵辦，並將持續向上溯源追查毒品來源。八德分局強調，毒品問題嚴重危害社會治安，警方巡邏時會針對可疑分子加以盤查，防止非法情事發生，以淨化轄區治安。

桃園市警察局八德分局四維派出所2名員警，日前在人煙稀少處發現一名可疑男子裸上半身駕車，上前盤查但男子不願配合，在員警呼叫警力支援後，於車內查獲總計約90公克的海洛因和安非他命。圖／八德警分局提供
桃園市警察局八德分局四維派出所2名員警，日前在人煙稀少處發現一名可疑男子裸上半身駕車，上前盤查但男子不願配合，在員警呼叫警力支援後，於車內查獲總計約90公克的海洛因和安非他命。圖／八德警分局提供
桃園市警察局八德分局四維派出所2名員警，日前在人煙稀少處發現一名可疑男子裸上半身駕車，上前盤查但男子不願配合，在員警呼叫警力支援後，於車內查獲總計約90公克的海洛因和安非他命。圖／八德警分局提供
桃園市警察局八德分局四維派出所2名員警，日前在人煙稀少處發現一名可疑男子裸上半身駕車，上前盤查但男子不願配合，在員警呼叫警力支援後，於車內查獲總計約90公克的海洛因和安非他命。圖／八德警分局提供
桃園市警察局八德分局四維派出所2名員警，日前在人煙稀少處發現一名可疑男子裸上半身駕車，上前盤查但男子不願配合，在員警呼叫警力支援後，於車內查獲總計約90公克的海洛因和安非他命。圖／八德警分局提供
桃園市警察局八德分局四維派出所2名員警，日前在人煙稀少處發現一名可疑男子裸上半身駕車，上前盤查但男子不願配合，在員警呼叫警力支援後，於車內查獲總計約90公克的海洛因和安非他命。圖／八德警分局提供

毒品 警察

延伸閱讀

影／掃蕩黑幫提袋露餡！台中警查獲已上膛的MK18衝鋒槍

200元三倍券秒變400元 桃園夜市券兌換今晚開跑

桃警青春封城掃毒 查獲通緝犯住處種麻

人氣美少女宣導反毒 見新興毒品不敢置信

相關新聞

台南警方安排菲律賓移工休假當一日志工 打掃社區公園

台南市善化區大營里守望相助隊為維護社區環境，定期清掃社區環境，不過今天拿掃把打掃公園的人有點不一樣，因為今天掃地的是菲律...

男子打赤膊駕車遇盤查不配合 八德警查獲90公克毒品

桃園市警察局八德分局四維派出所2名員警，日前深夜在轄區內巡邏，在人煙稀少處發現一名可疑男子打赤膊駕車，上前盤查但男子堅持...

男子通化街夜市違停 槍藏車內露餡被檢舉遭逮

這個月17日晚間，陳姓男子（46歲）和女友到台北市大安區的通化街夜市逛街，陳男找不到停車位，就將車輛隨處違停；有民眾看到...

影／南部接連發生重大治安事件 中市警局長帶隊臨檢金錢豹

南部接連發生重大治安事件，致高雄市及台南市警局長遭拔官， 警政署通令全國同步執行擴大臨檢威力掃蕩，台中市警局針對轄內特種...

影／台中警方安城威力掃蕩 嗆業者不配合查到關門為止

近期全國各地連續發生酒店、夜店、舞廳治安事件，讓民眾對治安觀感不佳，台中市執行「安城專案」，市警局長楊源明連日親自領軍，...

高市警局威力掃蕩 遇客人不滿、舞小姐掀名牌

高雄市新任警察局長劉柏良上任後，雷霆手段持續稽查新興、苓雅區內八大行業，警政署長陳家欽同樣南下督軍坐鎮。昨晚10點，市警...

影／全國治安威力掃蕩 陳家欽南下督軍

針對高雄市舞廳砍死人、台南市連傳槍擊，警政署通令今天凌晨全國同步臨檢易滋事場所，警政署長陳家欽專程南下高雄督軍。陳家欽強...

帶隊臨檢信義商圈夜店 北市警局長：要讓客人平安出去

針對高雄市舞廳砍死人、台南市連傳槍擊，警政署通令昨天晚間全國同步臨檢易滋事場所，台北市警察局長陳嘉昌帶隊臨檢夜店，表示要...

針對舞廳等場所密集擴檢 台南警長：直至做好自主管理

台南大舞聽因酒客敬酒糾紛，上月底至本月初10日內傳出兩派人馬互轟10多槍，引發社會關注，昨晚11時警政署署頒擴大臨檢，目...

北市警高強度擴檢掃蕩飲酒店 強勢壓制不法分子氣焰

鑑於近期全國各地發生多起重大治安案件，挑戰公權力及執法威信，台北市警方多次針對特種營業場所進行掃蕩臨檢。採高頻率、高強度...

影／基警威力掃KTV、封街大臨檢 林炎田：壓制暴力氣焰

基隆市警察局今晚10點開始，市警局及各分局針對轄區易滋事地點、酒駕路段展開大臨檢及威力掃蕩，新上任的局長林炎田親自帶隊到...

陳家欽赴高雄主持擴大臨檢 座車在市警局門口出車禍

警政署長陳家欽今晚為警政署主辦的全國性擴大臨檢勤務，南下高雄市警局督軍，他搭乘高雄市警局派遣的警用休旅車，剛在市警局門口...

熱門新聞

捷運小巨蛋站出口附近 驚傳女子墜樓身亡

天熱摔落邊坡？ 高市男子挑戰「旗靈縱走」不幸喪命

被罰1.5萬才知平交道這不能停 檢舉爆增民眾荷包大失血

台中一中學生罵女嬰「是狗」？校方：勿枉勿縱不袒護

影／情侶手牽手甜蜜過馬路 下一秒貨車駛來女被撞重傷昏迷

影／基警威力掃KTV、封街大臨檢 林炎田：壓制暴力氣焰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。