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男子通化街夜市違停 槍藏車內露餡被檢舉遭逮
這個月17日晚間，陳姓男子（46歲）和女友到台北市大安區的通化街夜市逛街，陳男找不到停車位，就將車輛隨處違停；有民眾看到他的車違停想聯絡陳男，走近車輛一看，卻發現車上有疑似槍枝物品，嚇得趕緊聯絡警方。
轄區大安警分局警員到場後，發現車內確實疑有槍枝，警方立即假裝民眾，打電話要陳男回來移車，同時派出所警員聯合偵查隊刑警在現場埋伏，陳男現身後，警方立即上前表明身分，陳男一聽到是警察，立即拔腿就跑。
不過現場的郭姓警員是台北市警察局籃球代表隊隊員，平日訓練有素，立即狂追百米，過程中陳嫌還丟擲一枚子彈企圖干擾警方追緝，但最後仍被警方順利追上壓制，並與後續支援警力將陳嫌逮捕歸案。
警方在車內起獲改造槍枝3支、子彈28發，陳嫌辯稱槍枝是朋友寄放，不過陳嫌在2014年，曾在新北市板橋犯下槍擊案，警方懷疑的供詞避重就輕，正釐清陳男槍枝使用目的，同時擴大偵辦槍枝來源。
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