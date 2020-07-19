男子通化街夜市違停 槍藏車內露餡被檢舉遭逮

這個月17日晚間，陳姓男子（46歲）和女友到台北市大安區的通化街夜市逛街，陳男找不到停車位，就將車輛隨處違停；有民眾看到他的車違停想聯絡陳男，走近車輛一看，卻發現車上有疑似槍枝物品，嚇得趕緊聯絡警方。

轄區大安警分局警員到場後，發現車內確實疑有槍枝，警方立即假裝民眾，打電話要陳男回來移車，同時派出所警員聯合偵查隊刑警在現場埋伏，陳男現身後，警方立即上前表明身分，陳男一聽到是警察，立即拔腿就跑。

不過現場的郭姓警員是台北市警察局籃球代表隊隊員，平日訓練有素，立即狂追百米，過程中陳嫌還丟擲一枚子彈企圖干擾警方追緝，但最後仍被警方順利追上壓制，並與後續支援警力將陳嫌逮捕歸案。