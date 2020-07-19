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影／南部接連發生重大治安事件 中市警局長帶隊臨檢金錢豹

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

南部接連發生重大治安事件，致高雄市及台南市警局長遭拔官， 警政署通令全國同步執行擴大臨檢威力掃蕩，台中市警局針對轄內特種營業執行「安城專案」，從昨天深夜至今天凌晨，出動670名警力，市警局長楊源明親自帶隊臨檢金錢豹、海派酒店，不容暴力發生。

針對近期發生數起酒店、夜店、舞廳治安事件，影響民眾治安觀感，警政署通令全國同步109.7.18執行擴大臨檢威力掃蕩，署長陳家欽親自率副署長等重要幹部督導執行，要求各警察局雷厲風行、打擊暴力，決不容許打架滋事的酒店、舞廳等特定營業場所成為治安破口。

警政署督察室主任陳永利昨晚來台中督導擴大臨檢時表示，這次署頒全國掃黑臨檢，主要是社會民眾對於治安的要求，絕不允許酒店、夜店的治安事故，造成民眾對警察的誤解。另外也特別提醒執勤員警注意三安要求，安全絕對重於績效。

台中市警察局長楊源明從昨晚10時至今天凌晨2時，親自帶隊於第六分局轄區執行本次全國性擴大臨檢，臨檢金錢豹酒店與海派酒店，並表示各分局已針對轄內舞廳、夜店、酒店、KTV及青少年經常聚集等易發生事故之場所，規劃強勢掃 蕩臨檢勤務，採取高頻率、高強度、密集性之擴大臨檢作為，以遏制不法分子蠢動，只要有人心存僥倖，從事不法，定會給予迎頭痛擊。

警方將持續針對易滋事場所及特定營業場所，實施一天多次及重點、密集方式臨檢，並結合周邊道路封鎖式路檢勤務。並針對黑道幫派據點、營業或圍事場所，實施威力掃蕩臨檢，強力檢肅黑道幫派、非法槍械及毒品案件，以澈底肅清暴力亂源，震懾不法，展現警方嚴正執法決心，以保障民眾安居樂業、提供優質生活環境。

楊源明強調，市民對於社會治安及安全生活的殷切期盼，是警方責無旁貸的責任！該局已規劃「安城專案」積極掃蕩，獲得良好成果，將持續辦理，另針對街頭聚眾鬥毆及任何暴力犯罪，一定強勢執法、快速打擊、短期內迅速破案。

嚴正告誡業者要做好自主管理，並強化聚眾滋事預防措施，若無法有效配合約制，警方將結合市府相關局、處的力量採行聯合稽查等政干預手段及第三方警政作為，從嚴從重裁處，直到關門歇業為止。

警政署通令全國同步執行擴大臨檢威力掃蕩，台中市警局針對轄內特種營業執行「安城專案」，從昨天深夜至今天凌晨，出動670名警力，市警局長楊源明親自帶隊臨檢酒店，不容暴力發生。圖／警方提供
警政署通令全國同步執行擴大臨檢威力掃蕩，台中市警局針對轄內特種營業執行「安城專案」，從昨天深夜至今天凌晨，出動670名警力，市警局長楊源明親自帶隊臨檢酒店，不容暴力發生。圖／警方提供
警政署通令全國同步執行擴大臨檢威力掃蕩，台中市警局針對轄內特種營業執行「安城專案」，從昨天深夜至今天凌晨，出動670名警力，市警局長楊源明親自帶隊臨檢酒店，不容暴力發生。圖／警方提供
警政署通令全國同步執行擴大臨檢威力掃蕩，台中市警局針對轄內特種營業執行「安城專案」，從昨天深夜至今天凌晨，出動670名警力，市警局長楊源明親自帶隊臨檢酒店，不容暴力發生。圖／警方提供
警政署通令全國同步執行擴大臨檢威力掃蕩，台中市警局針對轄內特種營業執行「安城專案」，從昨天深夜至今天凌晨，出動670名警力，市警局長楊源明親自帶隊臨檢酒店，不容暴力發生。圖／警方提供
警政署通令全國同步執行擴大臨檢威力掃蕩，台中市警局針對轄內特種營業執行「安城專案」，從昨天深夜至今天凌晨，出動670名警力，市警局長楊源明親自帶隊臨檢酒店，不容暴力發生。圖／警方提供
警政署通令全國同步執行擴大臨檢威力掃蕩，台中市警局針對轄內特種營業執行「安城專案」，從昨天深夜至今天凌晨，出動670名警力，市警局長楊源明親自帶隊臨檢酒店，不容暴力發生。圖／警方提供
警政署通令全國同步執行擴大臨檢威力掃蕩，台中市警局針對轄內特種營業執行「安城專案」，從昨天深夜至今天凌晨，出動670名警力，市警局長楊源明親自帶隊臨檢酒店，不容暴力發生。圖／警方提供

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