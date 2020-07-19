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影／台中警方安城威力掃蕩 嗆業者不配合查到關門為止

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導

近期全國各地連續發生酒店夜店、舞廳治安事件，讓民眾對治安觀感不佳，台中市執行「安城專案」，市警局長楊源明連日親自領軍，動員大批警力針對易滋事場所、特定營業場所，一天出動多次的重點密集臨檢，並封鎖周邊道路路檢。

楊源明並再三強調，已嚴正告誡相關業者，要做好自主管理與預防措施，若無法有效約制，警方與市府相關局處一定採取聯合稽查，以行政干預手段及第三方警政作為，從嚴從重裁處，直到關門歇業為止。

全國18日起針對酒店、夜店和舞廳擴大臨檢，警政署長陳家欽坐鎮高雄，台中由警察局長楊源明領軍，警政署督察室主任陳永利昨也到台中督導擴大臨檢，表示全國掃黑臨檢，不允許酒店、夜店的治安事故造成民眾對警察的誤解。

這次台中「安城專案」針對酒店、夜店和舞廳、KTV及青少年經常聚集等易發生事故之場所，警方透露採取「高頻率、高強度、密集性」擴大臨檢作為，以遏制不法分子蠢動，針對心存僥倖、從事不法，會給予嚴懲。

台中市警局長楊源明強調，規劃「安城專案」掃蕩多日，獲得良好成果，將持續辦理；對街頭聚眾鬥毆及任何暴力犯罪一定強勢執法、快速打擊、短期內迅速破案。

台中警方執行安城專案，連續多日到酒店、夜店與舞廳密集稽查、威力掃蕩維護治安。圖／台中警方提供
台中警方執行安城專案，連續多日到酒店、夜店與舞廳密集稽查、威力掃蕩維護治安。圖／台中警方提供
台中警方執行安城專案，連續多日到酒店、夜店與舞廳密集稽查、威力掃蕩維護治安。圖／台中警方提供
台中警方執行安城專案，連續多日到酒店、夜店與舞廳密集稽查、威力掃蕩維護治安。圖／台中警方提供
台中警方執行「安城專案」，台中市警局長楊源明（站立者 ）每天勤校，大動員警方到酒店、夜店與舞廳密集稽查、威力掃蕩維護治安。圖／台中警方提供
台中警方執行「安城專案」，台中市警局長楊源明（站立者 ）每天勤校，大動員警方到酒店、夜店與舞廳密集稽查、威力掃蕩維護治安。圖／台中警方提供

臨檢 酒店 夜店

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