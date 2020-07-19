高市警局威力掃蕩 遇客人不滿、舞小姐掀名牌

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄市新任警察局長劉柏良上任後，雷霆手段持續稽查新興、苓雅區內八大行業，警政署長陳家欽同樣南下督軍坐鎮。昨晚10點，市警局動員5警分局等，進行全市威力掃蕩勤務。陳家欽強調，全國性擴檢，絕不是一次性，也不會流於形式，警方貫徹打擊犯罪決心，讓民眾有感。

高雄市警察局動員新興分局、苓雅分局、三民第一分局、三民第二分局、鼓山分局、保安警察大隊、刑事警察大隊等單位，進行全市區域性閉鎖式擴大臨檢威力掃蕩。

這次擴檢由市警局副局長王欽源率隊，在到舞廳臨檢時，遇到客人疑似不滿，大叫「違反人權」，另外舞廳內舞小姐排成一列接受警方臨檢時，有舞小姐察覺媒體拍攝，翻出名牌向媒體說「名牌多拍一下」。

陳家欽在主持擴檢勤務時說，全國性擴大臨檢，針對易發生、曾發生暴力、販毒等的酒店、舞廳來實施密集性、多次性的臨檢。主要是盼這些場所不成為治安破口，他重申警政署立場及態度「這絕對不是一次性」，絕不流於形式，會持續貫徹。

陳表示，業者不必感到僥倖跟觀望，他會要求全台警局長勇於承擔治安責任，業者若不配合，將採取更積極手段「斷他金流」；業者也要負起社會責任進行管理，不要再發生類似事件。

媒體問及這次是警政署到各地坐鎮，用意是？陳說，過去也有這種情形，警政署和各縣市警察局，要對這些酒店及舞廳，容易發生槍擊、販毒甚至是縱容酒駕的業者，給予適當警惕，展現警方維護治安決心。

昨晚10點，高市警局動員5警分局等，進行全市威力掃蕩勤務。記者劉學聖／攝影
昨晚10點，高市警局動員5警分局等，進行全市威力掃蕩勤務。記者劉學聖／攝影
昨晚10點，高市警局動員5警分局等，進行全市威力掃蕩勤務。陳家欽強調，全國性擴檢，絕不是一次性，也不會流於形式，警方貫徹打擊犯罪決心，讓民眾有感。記者劉學聖／攝影
昨晚10點，高市警局動員5警分局等，進行全市威力掃蕩勤務。陳家欽強調，全國性擴檢，絕不是一次性，也不會流於形式，警方貫徹打擊犯罪決心，讓民眾有感。記者劉學聖／攝影
昨晚10點，高市警局動員5警分局等，進行全市威力掃蕩勤務。記者劉學聖／攝影
昨晚10點，高市警局動員5警分局等，進行全市威力掃蕩勤務。記者劉學聖／攝影
昨晚10點，市警局動員5警分局等，進行全市威力掃蕩勤務。記者劉學聖／攝影
昨晚10點，市警局動員5警分局等，進行全市威力掃蕩勤務。記者劉學聖／攝影
昨晚10點，市警局動員5警分局等，進行全市威力掃蕩勤務。記者劉學聖／攝影
昨晚10點，市警局動員5警分局等，進行全市威力掃蕩勤務。記者劉學聖／攝影

警察 臨檢 陳家欽

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