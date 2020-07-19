聽新聞
test
0:00 / 0:00
針對舞廳等場所密集擴檢 台南警長：直至做好自主管理
台南大舞聽因酒客敬酒糾紛，上月底至本月初10日內傳出兩派人馬互轟10多槍，引發社會關注，昨晚11時警政署署頒擴大臨檢，目標針對台南大舞廳等高風險治安疑慮場所，新任警察局長詹永茂及刑事警察局長黃明昭親自率隊臨檢，詹永茂強調，警方將以多次、密集臨檢，直至業者做好自主管理為止。
警察局長詹永茂指出，警方將持續針對轄內易滋事處所實施聯合查察及臨檢取締，使店家了解本身並非只以營利為目的，仍須負起高度社會責任，以維台南市良好治安狀況。
刑事警察局長黃明昭表示，台南市今年槍擊案比去年減少，但近日來頻率偏高，尤其槍擊案造成民眾對社會治安觀感不佳，警方應有強勢作法，徹底揪出不法份子，根本解決問題所在，才能避免後續衍生暴力或槍擊等案件發生。
台南市第四分局昨天晚間由分局長蔡進閱親自帶班，結合保安大隊特殊任務警力等單位實施大型臨檢、路檢攻勢勤務，大批警力針對轄內易滋事場所周遭執行封閉式路檢勤務，使往來車輛、出入酒客及不法之徒有所警覺。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言