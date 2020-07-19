針對舞廳等場所密集擴檢 台南警長：直至做好自主管理

台南大舞聽因酒客敬酒糾紛，上月底至本月初10日內傳出兩派人馬互轟10多槍，引發社會關注，昨晚11時警政署署頒擴大臨檢，目標針對台南大舞廳等高風險治安疑慮場所，新任警察局長詹永茂及刑事警察局長黃明昭親自率隊臨檢，詹永茂強調，警方將以多次、密集臨檢，直至業者做好自主管理為止。

警察局長詹永茂指出，警方將持續針對轄內易滋事處所實施聯合查察及臨檢取締，使店家了解本身並非只以營利為目的，仍須負起高度社會責任，以維台南市良好治安狀況。

刑事警察局長黃明昭表示，台南市今年槍擊案比去年減少，但近日來頻率偏高，尤其槍擊案造成民眾對社會治安觀感不佳，警方應有強勢作法，徹底揪出不法份子，根本解決問題所在，才能避免後續衍生暴力或槍擊等案件發生。