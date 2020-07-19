北市警高強度擴檢掃蕩飲酒店 強勢壓制不法分子氣焰

鑑於近期全國各地發生多起重大治安案件，挑戰公權力及執法威信，台北市警方多次針對特種營業場所進行掃蕩臨檢。採高頻率、高強度、密集性的擴大臨檢作為，遏止不法分子蠢動，並要求業者負起社會責任，宣示政府執法決心。

警方表示，日前針對特定黑幫組織啟動第一波專案掃蕩，近日再針對舞廳、飲酒店等易滋事場所啟動第二波掃蕩，實施高強度封閉性擴檢，前天專案第一天，共查獲槍砲案1件1人、詐欺案2件2人、毒品案12件12人、竊盜案4件4人、公共危險案10件10人、通緝犯6件6人等，後續將持續展現維持治安的決心。