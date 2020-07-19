北市警高強度擴檢掃蕩飲酒店 強勢壓制不法分子氣焰
鑑於近期全國各地發生多起重大治安案件，挑戰公權力及執法威信，台北市警方多次針對特種營業場所進行掃蕩臨檢。採高頻率、高強度、密集性的擴大臨檢作為，遏止不法分子蠢動，並要求業者負起社會責任，宣示政府執法決心。
警方表示，日前針對特定黑幫組織啟動第一波專案掃蕩，近日再針對舞廳、飲酒店等易滋事場所啟動第二波掃蕩，實施高強度封閉性擴檢，前天專案第一天，共查獲槍砲案1件1人、詐欺案2件2人、毒品案12件12人、竊盜案4件4人、公共危險案10件10人、通緝犯6件6人等，後續將持續展現維持治安的決心。
為此，內政部警政署副署長蔡蒼柏昨晚親赴中山分局慰勤，台北市警察局局長陳嘉昌也到信義分局督導。警方強調，針對街頭聚眾鬥毆事件，將採取強勢作為，業者若未主動通知或加強自主管理，仍有發生鬥毆滋事，將結合第三方警政，施以高強度臨檢及取締，給予不法分子迎頭痛擊，以宣示強力執法決心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言