北市警高強度擴檢掃蕩飲酒店 強勢壓制不法分子氣焰

聯合報 / 記者李隆揆蕭雅娟／台北即時報導

鑑於近期全國各地發生多起重大治安案件，挑戰公權力及執法威信，台北市警方多次針對特種營業場所進行掃蕩臨檢。採高頻率、高強度、密集性的擴大臨檢作為，遏止不法分子蠢動，並要求業者負起社會責任，宣示政府執法決心。

警方表示，日前針對特定黑幫組織啟動第一波專案掃蕩，近日再針對舞廳、飲酒店等易滋事場所啟動第二波掃蕩，實施高強度封閉性擴檢，前天專案第一天，共查獲槍砲案1件1人、詐欺案2件2人、毒品案12件12人、竊盜案4件4人、公共危險案10件10人、通緝犯6件6人等，後續將持續展現維持治安的決心。

為此，內政部警政署副署長蔡蒼柏昨晚親赴中山分局慰勤，台北市警察局局長陳嘉昌也到信義分局督導。警方強調，針對街頭聚眾鬥毆事件，將採取強勢作為，業者若未主動通知或加強自主管理，仍有發生鬥毆滋事，將結合第三方警政，施以高強度臨檢及取締，給予不法分子迎頭痛擊，以宣示強力執法決心。

內政部警政署副署長蔡蒼柏昨晚親赴中山分局慰勤。記者李隆揆／翻攝
內政部警政署副署長蔡蒼柏昨晚親赴中山分局慰勤。記者李隆揆／翻攝
警方日前針對特定黑幫組織啟動第一波專案掃蕩，近日再針對舞廳、飲酒店等易滋事場所啟動第二波掃蕩。記者李隆揆／翻攝
警方日前針對特定黑幫組織啟動第一波專案掃蕩，近日再針對舞廳、飲酒店等易滋事場所啟動第二波掃蕩。記者李隆揆／翻攝

臨檢 北市 警察

延伸閱讀

警政署全國同步威力掃蕩 陳家欽高雄督軍

柯P與博恩同台推閱讀 北市教育局標案價碼曝光

舞廳砍死人、連傳槍擊 警政署通報今晚全國大臨檢

白天立院勤務晚上擴大臨檢 北市警局長陳嘉昌慰問基層

相關新聞

警政署全國同步威力掃蕩 陳家欽高雄督軍

警政署因舞廳、酒店治安事故影響治安觀感，高雄、台南2警察局長遭撤換後，通令各縣市警局今晚同步執行威力掃蕩勤務，並指派警政...

竹縣實施「全國擴檢」 警局長霸氣率百名警力掃黑

因近期台灣發生多起重大治安事件，全國今晚實施擴大臨檢，新竹縣在晚間7點開始也配合警政署指示進行各治安顧慮場所掃蕩，警察局...

帶隊臨檢信義商圈夜店 北市警局長：要讓客人平安出去

針對高雄市舞廳砍死人、台南市連傳槍擊，警政署通令昨天晚間全國同步臨檢易滋事場所，台北市警察局長陳嘉昌帶隊臨檢夜店，表示要...

針對舞廳等場所密集擴檢 台南警長：直至做好自主管理

台南大舞聽因酒客敬酒糾紛，上月底至本月初10日內傳出兩派人馬互轟10多槍，引發社會關注，昨晚11時警政署署頒擴大臨檢，目...

北市警高強度擴檢掃蕩飲酒店 強勢壓制不法分子氣焰

鑑於近期全國各地發生多起重大治安案件，挑戰公權力及執法威信，台北市警方多次針對特種營業場所進行掃蕩臨檢。採高頻率、高強度...

影／基警威力掃KTV、封街大臨檢 林炎田：壓制暴力氣焰

基隆市警察局今晚10點開始，市警局及各分局針對轄區易滋事地點、酒駕路段展開大臨檢及威力掃蕩，新上任的局長林炎田親自帶隊到...

陳家欽赴高雄主持擴大臨檢 座車在市警局門口出車禍

警政署長陳家欽今晚為警政署主辦的全國性擴大臨檢勤務，南下高雄市警局督軍，他搭乘高雄市警局派遣的警用休旅車，剛在市警局門口...

影／反毒拒飆車 板橋警今晚檢KTV威力掃蕩護治安

針對高雄市舞廳砍死人、台南市連傳槍擊，警政署通令全國各縣市警局今晚同步臨檢轄區內易滋事場所，新北市警局長陳檡文及副局長溫...

影／掃蕩黑幫提袋露餡！台中警查獲已上膛的MK18衝鋒槍

台中市陸續發生槍擊案、街頭暴力案，台中市警方連3天執行「安城專案」，掃蕩黑道幫派。台中市警局太平分局今宣布，前晚發現29...

舞廳砍死人、連傳槍擊 警政署通報今晚全國大臨檢

針對高雄市舞廳砍死人、台南市連傳槍擊，警政署通令晚間全國同步臨檢易滋事場所，表示業者應負社會責任，嚴禁販毒、殺人、聚眾鬥...

天熱摔落邊坡？ 高市男子挑戰「旗靈縱走」不幸喪命

今天是假日，一群山友相約挑戰高雄旗山的「旗靈縱走」路線，中午時分，隊友發現周姓男隊友脫隊失蹤，遍尋不找後通報消防隊上山搜...

台南青春專案擴大臨檢 東區養生館內查獲半套性交易

台南市警一分局今天凌晨執行暑期青春專案擴大臨檢工作，規畫7處特種營業場所實施臨檢，在東區一間養生館包廂內查獲女服務生以1...

熱門新聞

捷運小巨蛋站出口附近 驚傳女子墜樓身亡

天熱摔落邊坡？ 高市男子挑戰「旗靈縱走」不幸喪命

影／高雄新警局長上任率隊臨檢 舞廳藉消毒停業10天

台中一中學生罵女嬰「是狗」？校方：勿枉勿縱不袒護

影／情侶手牽手甜蜜過馬路 下一秒貨車駛來女被撞重傷昏迷

照顧失智先生壓力過大 婦人拿枕頭悶死他

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。