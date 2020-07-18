警政署全國同步威力掃蕩 陳家欽高雄督軍

警政署因舞廳、酒店治安事故影響治安觀感，高雄、台南2警察局長遭撤換後，通令各縣市警局今晚同步執行威力掃蕩勤務，並指派警政署高層幹部，分赴六都督導臨檢，警政署長陳家欽也南下高雄督軍。陳家欽強調，「如果業者不配合，將會採取更積極的手段，來斷他的金流」。

今晚10點到明天凌晨2點，警政署展開大規模全國擴大臨檢，除陳家欽親赴高雄，也指派副署長蔡蒼柏、黃宗仁、主任秘書林順家、督察室主任陳永利、刑事局長黃明昭等高階官警，分赴台北、桃園、新北、台中、台南等直轄市坐鎮，是少有的陣仗，對暴力宣戰意味濃厚。

陳家欽說，過去也有這種情況，這次要表達各縣市警察局，對酒店、舞廳等容易發生槍擊、販毒，甚至縱容酒駕的業者，給予適當的警惕，也展現警察維護治安的能力。他說，對易發生或是曾經發生暴力、販毒的酒店、舞廳，警方將在營業時間實施進行多次性、密集性的臨檢，主要是讓這些場所不成為治安的破口。

陳家欽表示，警政署的立場和態度，這樣的全國性擴大臨檢，絕對不會是一次性，也不會流於形式，會持續、貫徹，業者不要心存僥倖、也不必觀望，會要求全國警察局長勇於承擔治安責任，「如果業者不配合，會採取更積極的手段，來斷他的金流」，希望業者能顧及社會責任，自我管理，不要再發生類似的治安事件。