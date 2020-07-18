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績效全分局第1考績列乙等 台南六分局員警申訴爭權益

聯合報 / 記者邵心杰/即時報導

台南市第六警分局偵查隊翁姓偵查員專辦網路販毒，去年上半年偵破7件販毒案，占該分局整年度破獲17件的4成，5月剛收到去年考績列為乙等，他不滿直屬隊長的評核標準向上申訴，適逢分局長人事異動，事隔1個月申訴仍遭駁回，他無奈決定向公務人員保障暨培順委員會再申訴，不排除打行政訴訟爭取權益。

據了解，偵查隊長去年下半年才到六分局，認為翁下半年沒有績效，刑案核分是靠其他小隊給的，所以考績乙等。

翁表示，他上半年刑案核分達百分之500多，分數還分給全偵查隊的偵查佐；下半年時，上半年受他幫助的隊員也有分數給他，這是內規，即使下半年沒績效，他還是全分局績效第1名，沒想到考績乙等吊車尾。

六分局聲明指出，刑事人員考績評分是「半年一期」，翁去年下半年沒有簽辦刑事案件就無從達成，但考量團隊和諧及鼓勵該員下，勻配整體分數以助翁免予受處分，綜合評量後初評乙等，經考績委員會審議，分局長覆核後，報送刑事人員建制機關刑事警察大隊，由刑事警察大隊報送銓敘部審定。

翁不服去年考績評擬乙等，依法向刑事警察大隊提起申訴，案經分局審查，並無年度內應考列甲等條件，據調查，翁108年度獎懲數為嘉獎17次、記功2次，在該隊獎勵數未排序於前70%，所以駁回申訴。

分局表示，翁已依公務人員保障法，向公務人員保障暨培訓委員會提起再申訴，待收受保訓會再申訴書後再進行處理。

警察 販毒

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