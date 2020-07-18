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影／掃蕩黑幫提袋露餡！台中警查獲已上膛的MK18衝鋒槍

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市陸續發生槍擊案、街頭暴力案，台中市警方連3天執行「安城專案」，掃蕩黑道幫派。台中市警局太平分局今宣布，前晚發現29歲劉姓男子租來的轎車後座手提袋竟露出槍托，待劉嫌準備上車之際，查獲一把已上膛的美軍特種部隊使用MK18衝鋒槍，以及數十發子彈、毒品一批，詢後將全案依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

台中市警局太平分局偵查隊說明，警方掌握劉姓男子擁槍自重，平時以交易毒品維生，出沒西屯區逢甲商圈，前晚在逢甲商圈河南路上發現劉嫌租來用以代步的銀色轎車違停紅線。

警方上前察看，發現車內無人，並且從未緊閉的窗戶往內查探，發現轎車後座的手提袋拉鍊無法緊閉，還露出槍托。警方見機不可失，部署警力守候，待劉嫌開啟車門準備上車，上前盤查劉嫌。

劉嫌見狀，承認身上有毒品，並拿出毒品給警方看，並且同意警方搜查他租來的轎車。警方隨後，打開車內後座手提包，發現裡頭有一把MK18衝鋒槍已經上膛，還有數十發子彈。

台中市警局說明，7月15日至17日連續3天執行「安城專案」，除針對舞廳、夜店、飲酒店等易滋事場所，實施一天多次密集性封閉式擴大臨檢，並結合周邊道路封鎖式路檢勤務，保障民眾安居樂業、提供優質生活環境。

台中市警局太平分局偵查隊發現，劉姓男子租來的轎車後座手提袋露出槍托，順利查獲一把已上膛的美軍特種部隊使用MK18衝鋒槍。記者趙容萱／翻攝
台中市警局太平分局偵查隊發現，劉姓男子租來的轎車後座手提袋露出槍托，順利查獲一把已上膛的美軍特種部隊使用MK18衝鋒槍。記者趙容萱／翻攝
台中市警局太平分局偵查隊發現，劉姓男子租來的轎車後座手提袋露出槍托，順利查獲一把已上膛的美軍特種部隊使用MK18衝鋒槍。記者趙容萱／翻攝
台中市警局太平分局偵查隊發現，劉姓男子租來的轎車後座手提袋露出槍托，順利查獲一把已上膛的美軍特種部隊使用MK18衝鋒槍。記者趙容萱／翻攝

毒品 台中市

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