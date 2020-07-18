衛局女墜樓告別式 前東家「曾經有個女孩」千字文送別

林姓女員工今天舉辦告別式，現場以白色百合花海做為布置，親友手持白玫瑰瞻仰林女，神情哀戚。記者趙容萱／攝影

新北市衛生局林姓女員工3日墜樓身亡，今天舉行告別式，林女曾任職弘道老人社會福利基金會長照員，前東家弘道老人社會福利基金會前執行長、台中市前副市長林依瑩到場送她最後一程，弘道老人社會福利基金會隨後也以「曾經有個女孩」為題，並標註「1991-2020」、「妳永遠是阿公阿嬤心中那笑容親切的女孩」發表千字文追悼她。

29歲林女在本月3日在臉書留下千字文後墜樓身亡，由於其生前在臉書留言指控遭執行長性侵，警方以關係人傳喚物理治療所前執行長夫婦做筆錄，函送檢方參辦。

林女今天舉辦告別式，靈堂以她生前生活照當遺照，現場以香水百合花海布置，上午9時15分開放親友瞻仰儀容，親友手持白玫瑰瞻仰林女，神情哀戚，氣氛莊嚴肅穆，今天上午10時公祭。

弘道老人社會福利基金會前執行長林依瑩表示，基金會在5、6年前推動長照服務，林女是第一批投入的長照員。當初就是因為林女這樣不求回報的付出，帶動很多人跟著投入，一點一滴累積，讓長照工作在台灣可以蓬勃發展，真的非常感謝林女。

曾經有個女孩，光鮮亮麗進到百貨公司當櫃姐，最後決定轉過身到居家服務現場，紮起馬尾、褪下華服，從事當時很多人還都不了解的長照，當人家問說她為什麼要從事「把屎把尿」的照顧工作，她總笑說：「因為我喜歡看見長輩的笑容啊！」

曾經有個女孩，面對人人都覺得難纏冷淡的阿嬤，她用溫柔又有創意的方式迎向這個「挑戰」，拿起隨身的小化妝包，為阿嬤畫上粉紅色指甲油，黑白的失能生活彷彿瞬間擦上了顏色，在阿嬤的手上閃閃發亮。

也因為這樣，阿嬤和女孩開啟了話題和互動，原本不喜歡出門的阿嬤，竟然開始喜歡出門、喜歡和街坊鄰居聊天寒暄，有誰想得到這樣的身心轉變，會是一公分見方指甲上的五彩繽紛立了大功？

女孩笑說：「我也沒想到，每次幫阿嬤擦上指甲油，阿嬤就高興一個禮拜，都捨不得擦掉！」其實不是歪打正著，而是女孩懂得另一個大女孩也愛美的心情，照顧需要的體貼入微，她實踐了。

曾經有個女孩，是一位「愛念經」阿嬤的忠實聽眾──家家有本難念的經，阿嬤對家人的抱怨與想念，從來都不對家人說，都只跟這女孩說。

有一年母親節，女孩突發奇想，去文具店買了一疊彩紙，和阿嬤一起做卡片，請阿嬤在卡片中寫下想對每個孩子說的話，母親節時把卡片放在客廳桌上，卡片上屬名給大兒子、二兒子…通通都有，並在每張卡片的最後一行寫上「看完卡片後請去擁抱阿嬤一下，並和阿嬤說說話。」

母親節過後，女孩問阿嬤「母親節過得如何？」，阿嬤還假裝說「沒什麼。」後來透過阿嬤的大媳婦才知道，母親節那天全家人抱在一起，感動得哭成一團，「這是我們全家第一次說真話，說心裡話。」家人回憶道。

曾經有個女孩，獲得弘道的支持，在從事照顧秘書兩年後遠涉重洋到日本進行研修，眼看日本「零約束」、「尊重照顧專業」及「追求安全的照顧工作環境」等這些態度體現在照顧服務的日常小事上，女孩領悟到，就算「翻身拍背、洗澡沐浴」技術做得再好，如果做不到「以人為中心」的服務，照顧工作者依然得不到應有的尊重及專業成就。

但如果照顧工作者運用專業，讓老人家得到像人一樣的對待，特別是失能的長輩，從練習坐起，到下床練站、練走，進而扶助行器行走，慢慢恢復生活能力，被照顧者和家屬看見改變，對於照顧服務工作的想像也會翻轉。「台灣終將也要有屬於我們自己的『照顧革命』！」當時，女孩的眼神閃閃發亮。

親愛的粉絲們，今天是這位女孩、這位弘道曾經的好夥伴xx的告別式。面對年輕生命的隕落，我們萬般不捨。在此，也想在這邊跟您分享，關於她在弘道的故事，以及透過她短暫卻活得用心的生命，讓我們看見不一樣的長照。

#1991-2020

#妳永遠是阿公阿嬤心中那笑容親切的女孩