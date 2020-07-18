快訊

你註冊了嗎？藝FUN券開放下載首日 7小時破百萬人登記

漢光演習直升機墜毀 殉職2軍官將追晉為中校少校

舞廳砍死人、連傳槍擊 警政署通報今晚全國大臨檢

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

針對台南市連傳槍響、高雄舞廳砍死人，警政署通令密集臨檢易滋事場所。圖／警政署提供
針對台南市連傳槍響、高雄舞廳砍死人，警政署通令密集臨檢易滋事場所。圖／警政署提供

針對高雄市舞廳砍死人、台南市連傳槍擊，警政署通令晚間全國同步臨檢易滋事場所，表示業者應負社會責任，嚴禁販毒、殺人、聚眾鬥毆，否則「一定會付出慘痛代價！」

行政院長蘇貞昌13日重話批治安，警政署隔天火速發布人事案，高雄市警察局長李永癸、台南市警察局長周幼偉調署監一階警政委員，副署長劉柏良、警政委員詹永茂分別接任高雄、台南警局長，昨天交接。

警政署前天通報各縣市警察局，對於舞廳、夜店、酒店、KTV，以及青少年常聚集或易發生事故場所，規劃多次密集性掃蕩臨檢，由各單位依轄區治安狀況編排時間，並在周邊路段路檢盤查。

今天晚間全國同步臨檢，警政署長陳家欽將至高雄督導，刑事局長黃明昭、副署長黃宗仁、副署長蔡蒼柏、署主任秘書林順家及督察室主任陳永利，分別負責台南、桃園、台北、新北及台中市。

警政署說，各警察首長應負全責，業者要做好預防措施，不容成為治安破口，若無法有效約制，警方將以第三方警政策略、行政干預手段，函請縣市政府裁處斷水斷電，甚至勒令歇停業。

警察 臨檢

延伸閱讀

影／黃偉哲與國中女生比騎車發電 賽前叫陣比1分鐘30秒慘敗

台南青春專案聯合稽查 黃偉哲率隊宣示打擊犯罪決心

藍拒讓新局長備詢 黃偉哲：氣出在警察局長身上不公平

南市警局長詹永茂 上任後首任向黑幫宣戰

相關新聞

天熱摔落邊坡？ 高市男子挑戰「旗靈縱走」不幸喪命

今天是假日，一群山友相約挑戰高雄旗山的「旗靈縱走」路線，中午時分，隊友發現周姓男隊友脫隊失蹤，遍尋不找後通報消防隊上山搜...

衛局女墜樓告別式 前東家「曾經有個女孩」千字文送別

新北市衛生局林姓女員工3日墜樓身亡，今天舉行告別式，林女曾任職弘道老人社會福利基金會長照員，前東家弘道老人社會福利基金會...

舞廳砍死人、連傳槍擊 警政署通報今晚全國大臨檢

針對高雄市舞廳砍死人、台南市連傳槍擊，警政署通令晚間全國同步臨檢易滋事場所，表示業者應負社會責任，嚴禁販毒、殺人、聚眾鬥...

刑事局公布詐騙高風險電商 小三美日、MOMO、World Gym入列

詐騙集團假冒電商平台致電消費者，謊稱誤設分期付款，以解除為由要求操作ATM或網路銀行匯款，上半年發生1281件，刑事局公...

中市「安城」專案動1800人次警力 臨檢400處查3槍

台中市警局鑑於近日國內發生數起重大治安事件，為避免不良模仿效應，造成治安危害，市警局從15日起至17日連續三天規劃執行「...

許崑源家人感恩活動 收起悲慟心為鄉親繼續奮戰

高雄市已故議長許崑源6 月6日不幸墜樓身亡後，很多人感到不捨，對許崑源有許多感念。許崑源遺孀林絲娛為感謝鄉親好友長久以來...

鄰居公園起口角磚塊敲頭又持刀刺頸 殺人未遂起訴

新北市林姓男子今年5月在公園與鄰居黃姓男子因細故發生口角，林男不滿黃男先持磚頭攻擊，搶下磚頭回擊，猛敲黃男頭部數下，又持...

美國國土安全部通報 警逮台男上傳不雅影片至國外論壇

刑事局今年初接獲美國國土安全部移民及海關執法局網路通報，有國人利用網路將一段未成年性交影片上傳至國外暗網論壇，警方依據網...

為五萬債務男大生竟指使同夥北市當街擄人 警逮6人送辦

張姓男大生今年7月15日涉嫌指使朋友在饒河夜市尾隨欠債的林姓男子，甚至在北市中山區當街擄人上車，強押往汽車旅館討債。警方...

台南青春專案聯合稽查 黃偉哲率隊宣示打擊犯罪決心

暑假登場，台南市長黃偉哲昨晚親率市府聯合稽查小組，針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康場所強力掃蕩，淨化及營造少...

北市建管處涉賄官員記過調職 處長張明森自請處分

錢櫃大火燒出貪官，台北市政府建管處電梯安檢爆弊端，2名負責電梯抽驗業務的使用科助理工程員曾華崇，與職務代理人、承辦機械停...

遭凍結的台南市警局中階警官重新發布 17人異動變14人

台南市警局人事室晚間發布因應第一分局勤務指揮中心主任酒後駕車，涉嫌公共危險罪案件，同時為強化刑事偵防功能，針對各分局偵查...

熱門新聞

捷運小巨蛋站出口附近 驚傳女子墜樓身亡

影／高雄新警局長上任率隊臨檢 舞廳藉消毒停業10天

北市天橋自焚案 男傷重不治母拒辦後事

照顧失智先生壓力過大 婦人拿枕頭悶死他

嘉義市警方擴大臨檢、路檢 已查獲通緝犯10名

台中一中學生罵女嬰「是狗」？校方：勿枉勿縱不袒護

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。