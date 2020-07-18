舞廳砍死人、連傳槍擊 警政署通報今晚全國大臨檢

針對台南市連傳槍響、高雄舞廳砍死人，警政署通令密集臨檢易滋事場所。圖／警政署提供

針對高雄市舞廳砍死人、台南市連傳槍擊，警政署通令晚間全國同步臨檢易滋事場所，表示業者應負社會責任，嚴禁販毒、殺人、聚眾鬥毆，否則「一定會付出慘痛代價！」

行政院長蘇貞昌13日重話批治安，警政署隔天火速發布人事案，高雄市警察局長李永癸、台南市警察局長周幼偉調署監一階警政委員，副署長劉柏良、警政委員詹永茂分別接任高雄、台南警局長，昨天交接。

警政署前天通報各縣市警察局，對於舞廳、夜店、酒店、KTV，以及青少年常聚集或易發生事故場所，規劃多次密集性掃蕩臨檢，由各單位依轄區治安狀況編排時間，並在周邊路段路檢盤查。

今天晚間全國同步臨檢，警政署長陳家欽將至高雄督導，刑事局長黃明昭、副署長黃宗仁、副署長蔡蒼柏、署主任秘書林順家及督察室主任陳永利，分別負責台南、桃園、台北、新北及台中市。

警政署說，各警察首長應負全責，業者要做好預防措施，不容成為治安破口，若無法有效約制，警方將以第三方警政策略、行政干預手段，函請縣市政府裁處斷水斷電，甚至勒令歇停業。