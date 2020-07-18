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刑事局公布詐騙高風險電商 小三美日、MOMO、World Gym入列
詐騙集團假冒電商平台致電消費者，謊稱誤設分期付款，以解除為由要求操作ATM或網路銀行匯款，上半年發生1281件，刑事局上周公布高風險電商，依序為小三美日31件、MOMO購物網及World Gym各13件。
宜蘭縣楊姓女老師（50歲）接到假冒小三美日客服人員詐騙電話，對方稱將訂單誤設12個月連續扣款，接著自稱郵局客服來電，要求使用ATM及網路銀行解除，楊依指示操作匯出50萬元，回撥詐騙電話發現是空號。
台北市陳姓男健身教練（34歲）接到假冒World Gym客服詐騙電話，歹徒稱誤設成VIP會員，將每月扣款，再以銀行名義來電，指示操作ATM及網路銀行，騙走14萬元。
刑事局預防科表示，歹徒竊取買家個資，竄改來電顯示行騙，上半年這類詐騙案的交付管道，網路轉帳占41.69%、ATM轉帳占35.71%，民眾聽到「誤設分期付款」、「重複扣款」、「取消交易」等關鍵字，應提高警覺。
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