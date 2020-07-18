遏止不法歹徒氣焰 中警擴大臨檢威力掃蕩

高雄、台南等地傳出舞廳殺人、槍擊案件，兩市的警察局長遭撤換，引發警界重視，台中市第三警分局從7月開始至昨天為止，每日在東、南區執行高強度威力巡邏與掃蕩，主動深入轄區各治安要點或易滋事場所，期間轄區未發生暴力犯罪事件。

台中市第三警分局長廖國政表示，有鑑於近日發生的治安事件都位於人潮聚集處所，因此從7月初開始，每日連續規劃擴大臨檢勤務，針對轄區KTV、酒店、電子遊藝場及青少年易聚集場所等十餘處治安顧慮場所，實施高強度攻勢勤務，佐以周邊聯外道路封閉式路檢，落實可疑人車盤查，宣示警方犯罪打擊無假期、犯罪發生零容忍。