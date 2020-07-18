遏止不法歹徒氣焰 中警擴大臨檢威力掃蕩
高雄、台南等地傳出舞廳殺人、槍擊案件，兩市的警察局長遭撤換，引發警界重視，台中市第三警分局從7月開始至昨天為止，每日在東、南區執行高強度威力巡邏與掃蕩，主動深入轄區各治安要點或易滋事場所，期間轄區未發生暴力犯罪事件。
台中市第三警分局長廖國政表示，有鑑於近日發生的治安事件都位於人潮聚集處所，因此從7月初開始，每日連續規劃擴大臨檢勤務，針對轄區KTV、酒店、電子遊藝場及青少年易聚集場所等十餘處治安顧慮場所，實施高強度攻勢勤務，佐以周邊聯外道路封閉式路檢，落實可疑人車盤查，宣示警方犯罪打擊無假期、犯罪發生零容忍。
第三警分局表示，勤務都是分局各外勤單位主管及員警組成快打部隊，並由分局長主持勤前教育，會中提及要求各單位面對街頭聚眾鬥毆須強化事前、事中、事後三階段處置作為，配合警察局自行建置「街頭聚眾鬥毆資料庫」進行大數據分析，掌握犯罪預警情資，事前有效聚焦鎖定易滋事對象及場所，進而針對所涉幫派組合、暴力討債集團打擊；事中立即啟動快打部隊嚴正執法，以刑法新修正第149、150條聚眾鬥毆罪究辦；事後全面溯源追查相關犯罪網絡，秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，遏止暴力犯罪發生。
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