鄰居公園起口角磚塊敲頭又持刀刺頸 殺人未遂起訴

新北市林姓男子今年5月在公園與鄰居黃姓男子因細故發生口角，林男不滿黃男先持磚頭攻擊，搶下磚頭回擊，猛敲黃男頭部數下，又持水果刀刺穿黃男頸部，見黃男不支倒地，還出腳踹踢其頭部，致黃男一度休克，緊急送醫救回一命。新北地檢署日前依殺人未遂罪起訴林男。

起訴指出，今年5月20日下午14時許，66歲林姓男子於中和區錦和運動公園散步時，遇到57歲鄰居黃姓男子，兩人疑似各自支持政黨不同，因政治理念不合發生口角爭執，黃男隨手抓起路邊磚頭朝林男頭及手部攻擊。

林男不甘心遭毆打，奮力搶下黃男手中磚塊，隨即也持磚塊敲擊黃男頭部多下，甚至持水果刀刺穿黃男頸部，黃男遭刺傷後大量失血不支倒地，林男還不罷休，再出腳踹踢其頭部，都被同在公園的民眾以手機將雙方衝突的過程拍成影片並提供給警方。案發當時正值附近國、高中放學時段，目睹凶案發生也嚇壞許多學生。