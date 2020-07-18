快訊

你登記了嗎？藝FUN券1小時30萬人註冊 卡關可能是這原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄰居公園起口角磚塊敲頭又持刀刺頸 殺人未遂起訴

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市林姓男子今年5月在公園與鄰居黃姓男子因細故發生口角，林男不滿黃男先持磚頭攻擊，搶下磚頭回擊，猛敲黃男頭部數下，又持水果刀刺穿黃男頸部，見黃男不支倒地，還出腳踹踢其頭部，致黃男一度休克，緊急送醫救回一命。新北地檢署日前依殺人未遂罪起訴林男。

起訴指出，今年5月20日下午14時許，66歲林姓男子於中和區錦和運動公園散步時，遇到57歲鄰居黃姓男子，兩人疑似各自支持政黨不同，因政治理念不合發生口角爭執，黃男隨手抓起路邊磚頭朝林男頭及手部攻擊。

林男不甘心遭毆打，奮力搶下黃男手中磚塊，隨即也持磚塊敲擊黃男頭部多下，甚至持水果刀刺穿黃男頸部，黃男遭刺傷後大量失血不支倒地，林男還不罷休，再出腳踹踢其頭部，都被同在公園的民眾以手機將雙方衝突的過程拍成影片並提供給警方。案發當時正值附近國、高中放學時段，目睹凶案發生也嚇壞許多學生。

黃男因頭、臉、頸部及左手多處刀傷，當場一度休克命危，經送醫緊急治療救回一命。林男被逮後坦承有持磚頭及水果刀攻擊，但辯稱僅以水果刀劃過黃男頸部，並無殺人意圖。新北地檢署日前依殺人未遂罪起訴林男。

新北市林姓男子今年5月與鄰居在公園內起爭執互毆，林男不僅持磚塊敲頭，還持水果刀刺頸，不少放學路過學生目前凶案都被嚇壞，新北地檢署日前依殺人未遂罪起訴林男。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子今年5月與鄰居在公園內起爭執互毆，林男不僅持磚塊敲頭，還持水果刀刺頸，不少放學路過學生目前凶案都被嚇壞，新北地檢署日前依殺人未遂罪起訴林男。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子今年5月與鄰居在公園內起爭執互毆，林男不僅持磚塊敲頭，還持水果刀刺頸，不少放學路過學生目前凶案都被嚇壞，新北地檢署日前依殺人未遂罪起訴林男。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子今年5月與鄰居在公園內起爭執互毆，林男不僅持磚塊敲頭，還持水果刀刺頸，不少放學路過學生目前凶案都被嚇壞，新北地檢署日前依殺人未遂罪起訴林男。記者王長鼎／翻攝

殺人

延伸閱讀

國道上急煞釀追撞 硬拖遊覽車運將下車打斷10顆牙判刑

一刀刺進心臟…19歲工讀生橫死街頭 桃園凶殘啃老男遭訴

不只保養臉部！3部位讓女人超顯老 頸部才會洩漏年齡

大叔持刀隨機砍人...幸民眾聯手壓制 依殺人未遂起訴

相關新聞

美國國土安全部通報 警逮台男上傳不雅影片至國外論壇

刑事局今年初接獲美國國土安全部移民及海關執法局網路通報，有國人利用網路將一段未成年性交影片上傳至國外暗網論壇，警方依據網...

許崑源家人感恩活動謝鄉親 收起悲慟心為鄉梓繼續奮戰

高雄市已故議長許崑源6 月6日不幸墜樓身亡後，很多人感到不捨，對許崑源有許多感念。許崑源遺孀林絲娛為感謝鄉親好友長久以來...

鄰居公園起口角磚塊敲頭又持刀刺頸 殺人未遂起訴

新北市林姓男子今年5月在公園與鄰居黃姓男子因細故發生口角，林男不滿黃男先持磚頭攻擊，搶下磚頭回擊，猛敲黃男頭部數下，又持...

為五萬債務男大生竟指使同夥北市當街擄人 警逮6人送辦

張姓男大生今年7月15日涉嫌指使朋友在饒河夜市尾隨欠債的林姓男子，甚至在北市中山區當街擄人上車，強押往汽車旅館討債。警方...

台南青春專案聯合稽查 黃偉哲率隊宣示打擊犯罪決心

暑假登場，台南市長黃偉哲昨晚親率市府聯合稽查小組，針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康場所強力掃蕩，淨化及營造少...

北市建管處涉賄官員記過調職 處長張明森自請處分

錢櫃大火燒出貪官，台北市政府建管處電梯安檢爆弊端，2名負責電梯抽驗業務的使用科助理工程員曾華崇，與職務代理人、承辦機械停...

遭凍結的台南市警局中階警官重新發布 17人異動變14人

台南市警局人事室晚間發布因應第一分局勤務指揮中心主任酒後駕車，涉嫌公共危險罪案件，同時為強化刑事偵防功能，針對各分局偵查...

藝人張魁的兒子計誘友人被黑道擄走 妨害自由起訴

藝人張魁的兒子、歌手張峰奇哥哥張覺引捲入黑道討債風波，被檢方認定計誘涂姓被害人外出，讓黑道擄走逼債，台北地檢署依幫助剝奪...

表弟拉表哥從大陸運毒 檢調開箱驚見120公斤安毒原料

彰化廖姓男子自稱缺錢，拉葉姓表哥加入運毒集團，並和另3名同夥擔任領貨人，今年4月關務署台北關陸續發現多批從大陸空運來台的...

高市警局長遭撤換 新官劉柏良今上任：不允許治安破口

行政院長蘇貞昌究責高雄市舞廳凶殺案，撤換警察局長，新任高雄市警察局長劉柏良今天下午上任，對於特種營業場所滋事事故，他希望...

台南10天兩起槍擊案致局長倒台 檢警揪出12人全送辦

台南市6月30日兩派人馬因在台南大舞廳包廂內敬酒糾紛大打出手，角頭派沿路追堵當街開槍，當鋪派不示弱到南區工廠回擊，10日...

破車窗竊財半年偷遍半個新北 50人受害警再次逮人送辦

偷了半年無法管！62歲張姓男子自今年1月起，便以石頭、螺絲起子等物擊破、撬破車窗的手法，行竊停放路旁或停車場的汽車，行蹤...

熱門新聞

警追贓車誤擊少年爆頭慘死 桃園市府、警局判國賠148萬

影／太熱中暑昏倒？熊貓外送員中午突倒地失去生命跡象

熊貓外送員突倒地無生命跡象 醫院：已救回仍命危

北市天橋自焚案 男傷重不治母拒辦後事

男結紮2年妻卻懷孕8周？原來她曾和小王車震 法院判賠30萬

三峽溪中竟有老翁漂流！賞魚跌倒落溪 警消合力拉起救援

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。