美國國土安全部通報 警逮台男上傳不雅影片至國外論壇

刑事局今年初接獲美國國土安全部移民及海關執法局網路通報，有國人利用網路將一段未成年性交影片上傳至國外暗網論壇，警方依據網際網路網址IP位置，查出設籍新北市的王姓男子涉案，持搜索票登門搜索，果真在王男的筆電中發現該段不雅影片，王男到案後坦承曾在暗網論壇上張貼少年猥褻影片，新北地檢署審理後，日前依違反兒少性剝削防制條例將他起訴。

起訴指出，新北市王姓男子於106 年11月29日下午在中和區公寓5樓住處，透過網際網路將一段有未成年男子的性交影片上傳至國外暗網論壇，刑事局今年初接獲美國國土安全部移民及海關執法局透過網路通報，還附帶該論壇的影片電磁紀錄和網頁影片檔名截圖。

警方追查上傳該段影片的網址IP位置，於今年元月19日中午持新北地院核發搜索票登門搜索，當場查扣手機2支，隨身硬碟3個和筆記型電腦2台，並在電腦中找到該段不雅影片的檔案。