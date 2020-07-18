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為五萬債務男大生竟指使同夥北市當街擄人 警逮6人送辦
張姓男大生今年7月15日涉嫌指使朋友在饒河夜市尾隨欠債的林姓男子，甚至在北市中山區當街擄人上車，強押往汽車旅館討債。警方接獲民眾報案後3小時後，在南港區汽車旅館外逮捕張和同夥劉男，並陸續通知其他4名犯嫌到案。被害人林男不願提告，全案6人依妨害秩序罪嫌函送法辦。
22歲張姓男大生15日晚上6時許接獲朋友電話，指稱在饒河夜市看到20歲林姓男子，張涉嫌指示朋友尾隨林男，張男的4名朋友開著賓士和BMW汽車，包夾林男搭乘的計程車，在濱江街拉林男下計程車，強押上車，一路開往松山區一處停車場，把林交給張。
張等6名犯嫌和林姓被害人，7人分別搭車3輛汽車，開進南港區探索汽車旅館，但進入摩鐵不久，隨即再開車離去。
警方晚上6時許接獲110報案，民眾稱在濱江街看到很多男子強押人上車。中山分局隨即調閱監視器，循線找出車輛動線，啟動攔截圍捕，涉案車輛一路開往南港區，隨即與南港分局聯繫合作，投入多名刑警偵辦，在1個多小時後，抵達汽車旅館外埋伏。
警方指出，當晚9時許，張嫌送走林男後，又再返回汽車旅館打算開趴，見到涉案車輛折返，立即上前盤查，查獲張嫌、劉嫌2人，其他4名犯嫌和林姓被害人，在16日清晨4時許前陸續到案製作筆錄。
張嫌供稱，3、4年前，林男曾經借款5萬元，遲遲不還錢，朋友打電話說在夜市看到林男，才會直接把人帶走，並在汽車旅館、車上等處商討如何還債。被害人林男在工地上班，曾因缺錢向張借款5萬元，被押走後沒有遭到毆打對待，身上沒受傷，不願意提告。全案訊後，依照妨害秩序罪嫌函送張嫌等6人。
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