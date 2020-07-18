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台南青春專案聯合稽查 黃偉哲率隊宣示打擊犯罪決心
暑假登場，台南市長黃偉哲昨晚親率市府聯合稽查小組，針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康場所強力掃蕩，淨化及營造少年優質成長環境，同時宣示打擊犯罪決心。警察局長詹永茂上午走馬上任，深夜即陪同市長聯合稽查，他強調，若轄區再有重大槍擊案發生，分局長位子可能不保。
暑假青春專案暑期首次聯合稽查，結合警察局及市府12個局處，共計150多名聯合稽查人員，自昨天晚間11時起至今天凌晨2時，針對轄內列管場所實施聯合稽查，各分局運用優勢警力，在各自轄內列管場所同步執行工作。
市長黃偉哲親自主持五分局聯合勤務，並與甫上任的警察局長詹永茂前往北區萬象大舞廳稽查，了解其防疫措施。
黃偉哲表示，校園毒品是各界長期關注焦點，暑假期間校外活動頻繁，青少年朋友接觸不明藥物誘惑機會增加，因此，市府各局處落實淨化青少年成長環境外，提出積極掃蕩毒品犯罪、勸導深夜遊蕩少年、防範青少年墮入性交易與暑期打工陷阱、有效防制青少年危駕脫序行為四項工作重點，共同保護青少年免於遭受不法危害。
警察局長詹永茂一上任，把掃蕩黑幫及查緝毒品及槍枝等列為重點，他表示，針對時常發生治安事件的特種營業場所，業者如無法自主管理，警方一定會展現公權力，如有意圖滋事份子，絕對在第一時間依法究辦。
他表示，警方將持續針對轄內各不法組織及犯罪集團，實施高強度的威力掃蕩行動，遏止黑道幫派組織犯案。他也要求各分局上緊發條，若轄區再有重大槍擊案發生，分局長位子可能不保。
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