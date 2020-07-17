藝人張魁的兒子計誘友人被黑道擄走 妨害自由起訴

張魁（中）。聯合報系資料照／記者程宜華攝影

藝人張魁的兒子、歌手張峰奇哥哥張覺引捲入黑道討債風波，被檢方認定計誘涂姓被害人外出，讓黑道擄走逼債，台北地檢署依幫助剝奪他人行動自由罪嫌起訴。台北地院今開庭，他不認罪，稱是幫忙朋友察探糾紛，且以被害人自居，辯還因此被架上車任人恐嚇、毆打。

張覺引的律師開庭寫陳報狀給法院，指張覺引是知名藝人的後代，不會與歹徒聯手犯案，希望法院查明真相。

張覺引今天出庭說，涂姓友人抱怨被人跟蹤，2018年7月1日他前往涂台北市農安街住處關心，遇到黃姓、張姓2名陌生男子將他帶入大樓走廊，後來被坐有4個人、疑似BMW的黑頭車載走，他夾在後座中間。

車上，坐他兩邊的男子問是否想幫涂解決債務，2名男子並動手恫稱「想要處理嗎？」，隨後他被帶到附近大樓地下辦公室。張說，他告訴對方自己沒錢，勸對方有債好好談、不必押人，不過，對方還是警告他「小心一點」。

張告訴法官，對方威脅他「這是有死人的狀況」，要他想清楚，他告訴對方自己是張魁的兒子，希望對方別亂動手，「如果沒有理由動我，不是好事」，一群人後來再架他上車，然後在行天宮附近將他丟包。

張覺引說，當天晚上，他和涂約在西門町碰面、討論，涂到時，他剛好想拉肚子，拉完2人開車到信義區「La Cafe」咖啡，到了後，他再跑去拉肚子，上完廁所回來，就發現現場有警察，也聽說涂被人擄走，於是跟著警察去作筆錄。

法官根據證人筆錄懷疑張覺引事後曾致電「La Cafe」，要求店家刪除監器視錄下的影像，張覺引否認證人指控，稱只是「擔心檔案被洗掉」而已；法官再問為何曾有一次拒絕測謊，張辯稱「當天身體不好」。

起訴書指出，張覺引知道涂因故與黃姓男子乾媽有債務糾紛，且知道黃姓男子、張姓男子在涂的住處勘查地形、監控涂的行動，有意以妨害自由方式討債，2018年7月1日下午向黃、張稱當晚可與涂相約見面。

同晚11時許，黃、張獲知涂人已在信義區松壽路「La Cafe」店內，夥同其他人從「La Cafe」咖啡店的走廊將涂拖進車內，押往新北市樹林區樹新路，翌日凌晨3時許，警方獲報查緝尋獲涂，並逮捕黃、張2人移送法辦。

張覺引今年3月曾接受媒體採訪解釋，涂姓友人為了自保與黑道兄弟合謀「咬」他是主謀，他與涂以兄弟相稱、為好友兩肋插刀，還因涂被押走、痛毆，無端捲入「金錢、詐欺、黑道」的漩渦，不堪其擾。