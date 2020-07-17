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表弟拉表哥從大陸運毒 檢調開箱驚見120公斤安毒原料

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

彰化廖姓男子自稱缺錢，拉葉姓表哥加入運毒集團，並和另3名同夥擔任領貨人，今年4月關務署台北關陸續發現多批從大陸空運來台的「熱收縮膜包裝機」有異，開箱驚見大量製造安非他命的原料四級毒品麻黃鹼，數量高達120公斤，檢方偵結依運毒罪起訴廖等5人，並持續追查上游。

桃園地檢署指出，全案指派緝毒專組檢察官林奕瑋指揮，因台北關從4月24日至29日在桃園機場遠雄快遞貨物進口專區，發現多批從大陸空運來台的熱收縮膜包裝機有異，依職權開箱檢查赫然驚見機台內塞了滿滿的鋁箔包物。

經送驗確定是第四級毒品麻黃鹼、假麻黃鹼、氯麻黃鹼，以及氯假麻黃鹼，數量更高達120公斤，而麻黃鹼雖是製造安非他命主要原料，檢調懷疑有運毒集團組織分工，再運往製毒工廠精煉後趁暑假期間販賣賺取暴利。

桃園地檢同步指揮航警局、桃園市調查處以貨追人，發現這幾批貨物雖然都以「大型機具」名義空運來台，但填寫的收件人均不同， 航警先是在25日喬裝成送貨員，依貨運地址到彰化花壇一處民宅，負責領貨的廖男（29歲）一現身隨即被逮，再循線找到和廖合作的葉姓表哥（34歲）。

另外一批貨物則送往台中豐原，檢調人員同樣到場埋伏，前後將負責領貨的王男（31歲），以及合作提供收件地址、手機的黃男（31歲）、李男（31歲）拘提到案。

檢方訊時，5人均坦承犯行，廖、葉則供出是受1名年籍身分不詳，目前人在大陸的男子「李正賢」指使，雙方約好每件貨運報酬為人民幣2000元；另王、黃及李則說，他們負責在台接應，每收一件可拿到2萬元報酬。

由於廖、葉，以及另一批人王、黃、李雙方並不認識，檢方懷疑集團上游同時利用多批人力運毒，以分散被抓風險，加上5人都供稱缺錢才鋌而走險，平時各自在工地打零工，沒有穩定收入，且廖還指控「李正賢」是他之前在工地的朋友，檢調不排除該集團專吸收收入不穩的體力工加入運毒。

檢方指出，本次查獲毒品先驅原料高達120公斤，可製成大量安非他命，一但流入市面將嚴重危害治安，偵結依運毒、偽造文書等罪嫌將廖等一共5人起訴。

桃園地檢指揮航警、桃市調處人員破獲運毒集團，查獲120公斤製造安非他命的先驅原料四級毒品麻黃鹼。圖／檢方提供
桃園地檢指揮航警、桃市調處人員破獲運毒集團，查獲120公斤製造安非他命的先驅原料四級毒品麻黃鹼。圖／檢方提供
桃園地檢指揮航警、桃市調處人員破獲運毒集團，查獲120公斤製造安非他命的先驅原料四級毒品麻黃鹼。圖／檢方提供
桃園地檢指揮航警、桃市調處人員破獲運毒集團，查獲120公斤製造安非他命的先驅原料四級毒品麻黃鹼。圖／檢方提供

毒品 桃園機場 人民幣

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