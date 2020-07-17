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台南10天兩起槍擊案致局長倒台 檢警揪出12人全送辦

聯合報 / 記者邵心杰／即時報導

台南市6月30日兩派人馬因在台南大舞廳包廂內敬酒糾紛大打出手，角頭派沿路追堵當街開槍，當鋪派不示弱到南區工廠回擊，10日後角頭派又到北區當鋪開槍，雙方互轟10多槍，引發蘇揆震怒，警察局長周幼偉被拔官，詹永茂今天走馬上任。台南市刑大等兩日全力掃蕩兩派人馬，今天將12名不法份子拘提到案，訊後以槍砲、公共危險及聚眾鬥毆等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市兩派人馬日前因在舞廳敬酒起糾紛鬥毆，事後衍生車輛追逐及槍擊案，10天內兩起槍擊案共開了20多槍，引發社會關注，尤其行政院長蘇貞昌更火速拔掉台南、高雄兩局長官位，走馬換將。

案發後，角頭派許姓男子、當鋪派陳姓男子等4嫌雖已陸續到案，並起出1長2短槍枝及子彈。市刑大等為剷草除根，成立專案小組，報請南檢主任檢察官王聖豪指揮，蒐集明確證據，昨天下午起規畫掃蕩勤務，分赴北、中西及南區等處所進行拘提。

市刑大指出，這次專案行動逮捕兩方全部人馬，包含主嫌及共犯共12名嫌犯均拘提到案。許、陳等人表示，因酒後起糾紛，進而車輛追逐及開槍犯案。今天中午訊後分別以槍砲、公共危險及聚眾鬥毆等罪嫌，移送台南地檢署偵辦，並對開槍主嫌已建請檢方及法院預防性羈押。

市刑大大隊長林宏昇表示，維護淨化轄區治安，強化打擊犯罪，警方責無旁貸。他強調，治安絕對沒有空窗期，會全力查緝非法槍械並溯源偵辦，並追究首謀將不法暴力集團連根刨起，嚴懲街頭暴力。

台南市刑大專案行動逮捕兩方全部人馬，包含主嫌及共犯共12名嫌犯均拘提到案。記者邵心杰／翻攝
台南市刑大專案行動逮捕兩方全部人馬，包含主嫌及共犯共12名嫌犯均拘提到案。記者邵心杰／翻攝
台南市刑大強調，會全力查緝非法槍械並溯源偵辦，並追究首謀將不法暴力集團連根刨起，嚴懲街頭暴力。記者邵心杰／翻攝
台南市刑大強調，會全力查緝非法槍械並溯源偵辦，並追究首謀將不法暴力集團連根刨起，嚴懲街頭暴力。記者邵心杰／翻攝
台南市兩派人馬日前因在舞廳敬酒起糾紛鬥毆，事後衍生車輛追逐及槍擊案，雙方共開了20多槍。記者邵心杰／翻攝
台南市兩派人馬日前因在舞廳敬酒起糾紛鬥毆，事後衍生車輛追逐及槍擊案，雙方共開了20多槍。記者邵心杰／翻攝
警方起出1長2短槍枝及子彈，向上追溯槍枝來源。記者邵心杰／翻攝
警方起出1長2短槍枝及子彈，向上追溯槍枝來源。記者邵心杰／翻攝

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