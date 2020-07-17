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警追贓車誤擊少年爆頭慘死 桃園市府、警局判國賠148萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市警局楊梅分局劉姓警員4年前攔查田姓少年開贓車，田不配合逃逸劉開槍打算射輪胎，子彈卻貫穿車窗擊中右前座徐姓少年後腦，害徐暴頭慘死，劉一審被依業務過失致死判刑5月，徐母向劉員、桃園市府及桃園市警局求償近900萬元，桃園地院判市府、警局一共得賠148萬多元，可上訴。

徐母主張，劉員2016年1月22日凌晨巡邏時攔停田姓少年，田因偷竊車輛起初佯裝配合後又踩油門逃逸，劉為了逮捕對方從後開槍射擊，結果子彈貫穿車輛右後車窗，直接擊中右前座兒子的後腦，害他傷重搶救2天仍不治。

徐母認為，警方疏於注意當時田姓少年並無衝撞、攻擊，使用槍械時機已經逾越必要程度，經書面向桃園市政府、桃園市警察局請求賠償，卻都沒獲置理，各依警械條例、國賠法向劉員、桃園市府，桃園市警局求償喪葬、扶養費及精神撫慰金共求償897萬1210元。

桃園市府、桃園市警局辯稱，因田姓少年有危險駕駛甚至衝撞支援警車，若放任他繼續開屆時警車、贓車將於道路追逐，反而加深公眾往來安全危害，劉員開槍射車輛右後輪是為讓田停止逃逸損害最小的手段，劉員也無罔顧徐性命濫射，已盡力注意，認為他使用警械並無逾越「必要程度」。

桃市府、警局還說，田拒絕盤查才釀徐死亡，具有相當因果關係，而徐明知田無駕照，仍選擇搭他車，也沒勸阻對方熄火受檢，認為田、徐都有過失，應負擔部分責任。

民事庭認為，劉員刑事一審被依業務過失致死判5月，經上訴台灣高等法院審理中，該部分雙方不爭執，另考量徐、田是高中好友，徐明知對方未成年、無駕照仍自願搭他車，除違反自我注意義務，也等於將自身法益由田代為照顧，所以田的過失即屬於徐的過失，徐在本件中也得負30%責任。

而徐母仍有先生、大兒子、三兒子等3名扶養人，徐姓少年僅需對母親負4分1扶養義務，法院審酌後，以徐母依警械條例對桃園市府求償醫藥、喪葬及精神撫慰金部分，判賠86萬9431元，另她依國賠法對桃園市警局求償扶養費部分，判賠61萬6323元，一共148萬5754元。

時任楊梅分局草湳派出所劉姓警員，因攔停田姓少年開贓車，開槍卻誤擊斃右前座徐姓少年，法院判桃園市府、桃園市警局一共國賠148萬5754元。圖／報系資料照
時任楊梅分局草湳派出所劉姓警員，因攔停田姓少年開贓車，開槍卻誤擊斃右前座徐姓少年，法院判桃園市府、桃園市警局一共國賠148萬5754元。圖／報系資料照

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