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影／馬祖海巡3艇夾擊 強力查扣越界2千噸抽砂船與船員

聯合報 / 記者江婉儀／連江即時報導

海巡署第十（馬祖）海巡隊在昨（16）日晚間19時許實施海上巡邏勤務時，於南竿海域查扣非法越界抽砂船「海○8XX8號」，第十海巡隊指出，海巡人員以小博大、3艇夾擊抽砂船，依台灣地區與大陸地區人民關係條例，將「海」船及8名船員帶回南竿隊部扣留查處。

馬祖海巡隊表示，近期疫情趨緩，大陸抽砂船及漁船屢屢出沒，伺機進入馬祖海域，海巡人員昨日晚間19時許接獲海巡署第十一巡防區指揮部通報，有一可疑目標進入南竿禁止水域，立即派遣線上巡防艇3571艇隨即前往辨識，發現該目標為大陸籍「海○8XX8號」抽砂船，立即廣播驅離。

但「海」船經驅離無效，海巡隊隨即緊急調派100噸艇與新造多功能CP艇前往支援，並在晚間20時許在南竿津沙外1.4浬禁止水域內，由三艇共9名執勤人員登檢該船，巡防艇強靠登檢2000多噸的「海」船取締並錄影蒐證，海巡人員實施「以小搏大」戰術，以3艇夾擊「海」船，成功緝獲8名船員，並押解人、船到案。

正值嚴防COVID-19、非洲豬瘟與牛結節疹疫情，海巡人員均全程穿著防疫裝備、嚴查後未於船上發現豬肉、牛肉及相關製品，全員先行初步消毒及量測體溫均正常並發予口罩佩戴，在晚間21時許，由3571艇、10062艇及新造多功能CP艇共同押解「海」船返航南竿福澳港偵辦，並由連江縣衛福局派員針對該陸船消毒及人員檢疫，確保防疫無漏洞。

海巡署表示，面對大陸越界捕魚及抽砂船越界作業絕不寬貸，面對侵犯我國海域絕不姑息，以守護馬祖海域並保育海洋環境，並籲請漁友及鄉親協助舉報非法越界陸船，若有發現不法請撥打「118」海巡服務專線通報，海巡署將立即派員處置。

海巡人員全程穿著防疫裝備、嚴查後未於船上發現豬肉、牛肉及相關製品，對抽砂船全員先行初步消毒及量測體溫均正常並發予口罩佩戴。圖／馬祖海巡隊提供
海巡人員全程穿著防疫裝備、嚴查後未於船上發現豬肉、牛肉及相關製品，對抽砂船全員先行初步消毒及量測體溫均正常並發予口罩佩戴。圖／馬祖海巡隊提供
圖／馬祖海巡隊提供
圖／馬祖海巡隊提供

海巡署 南竿 馬祖

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