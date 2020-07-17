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周幼偉表現優秀為何被調走？警政署副署長給「14字箴言」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
警政署副署長蔡蒼柏（左二）。記者吳淑玲／攝影
警政署副署長蔡蒼柏（左二）。記者吳淑玲／攝影

台南市警察局新任局長今天交接，警政署副局長蔡蒼柏監交後致詞時表示，對於前任局長周幼偉非常優秀，很多人納悶為何要調走？蔡蒼柏說，因為警察工作「一切隨緣，順其自然，就會平安快樂」。

蔡蒼柏提到，台南從6月底到7月初10天發生兩起槍擊案件，槍擊案是治安重要指標工作，因此行政院長周一主持防疫尖兵表揚時，提到連續發生槍擊案，讓總統憂心院長也很難過，為了整體治安工作推展和人民感受，就借重周幼偉長才調警政委員，周幼偉是一階警政委員和現任6位警政委員階級不一樣。

蔡蒼柏肯定周幼偉是警大48期，長期在刑事領域工作，去年7月到台南市治表現數據表現相當優秀，交通工作也不偟多讓，交通治理今年和去年同期，在車禍傷亡人數上半年14961件，人數18519，案件下降16.5%，傷亡人數減少20.7。

警察

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