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遠洋漁工居家檢疫卻跑到舞廳玩 高市衛生局重罰100萬

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導

高雄警方今天凌檢舞廳，發現居家檢疫對象趴趴走，逛舞廳。記者林保光／翻攝
高雄警方今天凌檢舞廳，發現居家檢疫對象趴趴走，逛舞廳。記者林保光／翻攝
高雄美麗華舞廳日前發生砍人命案，導致警察局長李永癸遭到撤換，警方近來密集展開臨檢，今天凌晨3點竟逮到一名居家檢疫的50黃姓漁工，高市衛生局認為，黃男違反防疫規定到舞廳尋樂，違規情節重大，將處最高100萬元罰款。

涉嫌居間檢疫期間仍趴趴走的黃姓男子，7月7日才返回台灣，依規定應在家裡自主管理14天到7月21日止，但他今晨擅自外出，叩友人到美麗華舞廳解悶，不過卻遇上臨檢，被警方查出是居家檢疫對象，現場的女公關也嚇壞。

高雄市衛生局表示，接獲警方通報後，衛生局即展開疫調，查出黃男除違反規定外出，在舞聽還不戴口罩，一待就是3個多小時，危害市民健康風險很高，根據依「傳染病防治法」及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，可處10萬至100萬元罰款，衛生局決定對他採取最重罰額100萬。

衛生局 居家檢疫 臨檢

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