販毒巧遇員警上門…藥頭駕車衝撞偵防車 警開5槍制止
台南市警五分局偵查隊執行安居專案，15日（周三）越區偵辦毒品案，持搜索票前往鹽水區忠孝路民宅搜索，發現45歲王姓藥頭行蹤，王見員警上門駕車企圖逃逸，倒車後衝撞偵防車，徐姓偵查員喝令停車不從，朝車子底盤及車輪開5槍制止，王才束手就擒，當場起出毒品，依毒品危害防制條例罪嫌將他送辦，檢方聲請羈押，法院裁定限制住居地。
警方開槍後順利逮捕王，現場無人受傷，王的轎車輪胎及水箱破裂，並通知新營警分局協助查處。
警方調查，王前年才被他轄警方查獲安非他命等毒品，並依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，未料，他出來後重操舊業，早被台南各分局所盯上，這次配合安居專案，通報檢方指揮偵辦，沒想到他跨區到鹽水毒品交易時，剛好遇上員警上門查緝。
本周三上午8時45分，偵查隊徐姓偵查員、劉姓及蔡姓偵查佐持搜索票，到前往鹽水區忠孝路民宅執行時，王見情況不對駕駛轎車衝撞偵防車，經喝令停車不從，俆鳴槍5發制止後，順利逮捕王嫌，當場起出安非他命20公克及海洛英24公克。
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