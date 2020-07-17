桃警青春封城掃毒 查獲通緝犯住處種麻

桃園市平鎮警分局於暑期青春專案期間，結合安居緝毒專案及封城威力掃蕩勤務，在昨天晚上執行社區大樓清查時，發現2名通緝犯，經帶返住所執行搜索，意外發現大麻活株6株、栽種工具、大麻成品、安非他命毒品及吸食器等，全案訊後依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

警方表示，遭高雄地檢發布毒品案通緝的41歲潘姓男子，在進入社區時即遭眼尖的員警鎖定，一查之下果然有案在身，警方將潘嫌帶回住處拿取身分證件時，又在租屋處發現另名遭台北、桃園發布二案毒品通緝的30歲盧姓男子，且潘男竟於租屋處種植大麻，經逐一清查現場，共查扣大麻活體植株6株、新鮮大麻葉6.32公克、安非他命毒品5包、吸食器等及大麻栽種工具一批。

潘、盧二男落網後，均向警方坦承吸食大麻及安非他命毒品，警方訊後除將潘男及盧男解送分別解送高雄、台北及桃園地檢歸案外，另依毒品罪嫌再將二嫌移送地檢署偵辦，並追查該批大麻及安非他命毒品的來源及流向，以釐清案情。