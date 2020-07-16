台南市警察局長遭撤換 市長黃偉哲到派出所加油打氣

台南市新、卸任警察局長明天上午交接，市長黃偉哲今晚9點多前住市警一分局德高派出所和員警一起吃宵夜，閒話家常，為員警加油打氣。

黃偉哲說，警察是最有紀律的部分，在新、卸任警察局長交接之際，到派出所了解員警勤務運作，事實上，根據客觀數據證明，台南市治安滿意度是最高的，警察為民服務滿意度也是第一。

黃偉哲表示，警政署提出一些犯罪數字，台南市破案率也是很高的，每個月治安會報，台南市查緝緝獲量毒品和打擊詐騙案，數量也是很多的。撤換台南市警察局長，基層員警很有感覺，他今晚到派出所為員警加油打氣。

黃偉哲說，雖然基層員警很有感覺，也有情緒，每個人都有情緒，也有情感，但希望員警執行公務，不要受到局長被撤換而有所影響。

黃市長接著在德高派出所員警出入登記簿簽名，並和員警一起品嘗海鮮粥，同時詢問員警工作情形，並頒發偵破毒品案獎金給有功員警。