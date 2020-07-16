快訊

「搶房」怪象充斥，中國房企市場已成高風險漩渦？

還有機會！威力彩連槓45期 下期頭獎上看20.8億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市警察局長遭撤換 市長黃偉哲到派出所加油打氣

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市新、卸任警察局長明天上午交接，市長黃偉哲今晚9點多前住市警一分局德高派出所和員警一起吃宵夜，閒話家常，為員警加油打氣。

黃偉哲說，警察是最有紀律的部分，在新、卸任警察局長交接之際，到派出所了解員警勤務運作，事實上，根據客觀數據證明，台南市治安滿意度是最高的，警察為民服務滿意度也是第一。

黃偉哲表示，警政署提出一些犯罪數字，台南市破案率也是很高的，每個月治安會報，台南市查緝緝獲量毒品和打擊詐騙案，數量也是很多的。撤換台南市警察局長，基層員警很有感覺，他今晚到派出所為員警加油打氣。

黃偉哲說，雖然基層員警很有感覺，也有情緒，每個人都有情緒，也有情感，但希望員警執行公務，不要受到局長被撤換而有所影響。

黃市長接著在德高派出所員警出入登記簿簽名，並和員警一起品嘗海鮮粥，同時詢問員警工作情形，並頒發偵破毒品案獎金給有功員警。

台南市原警察局長周幼偉，因行政院長蘇貞昌一席重話突遭拔官，改由警政署警政委員詹永茂接任，明天上午9點40分在新營區台南市警察局舉行交接。

台南市長黃偉哲和員警一起品嘗海鮮粥，閒話家常。記者黃宣翰／攝影
台南市長黃偉哲和員警一起品嘗海鮮粥，閒話家常。記者黃宣翰／攝影
台南市長黃偉哲，在德高派出所員警出入登記簿簽名，為員警加油打氣。記者黃宣翰／攝影
台南市長黃偉哲，在德高派出所員警出入登記簿簽名，為員警加油打氣。記者黃宣翰／攝影

警察 黃偉哲 毒品

延伸閱讀

台南環檢警打擊犯罪 南檢：家鄉只有1個不能等待

台企銀送愛到白河 竹門銀髮樂齡學堂揭牌

黃偉哲為全中運代表隊授旗 期許突破去年90面獎牌

曾文溪常氾濫成災 下游建滯洪池景觀欠佳今動工改善

相關新聞

桃園水溝驚見裸身男浮屍 僅穿內褲發黑浮腫死亡多日

桃園市大園區中山南路一段今傍晚傳出有浮屍，現場大約為水深1公尺多的水溝，警消獲報到場打撈，初判死者為男性，但因泡水發黑浮...

北市建管處涉收賄 錢櫃大火受害者：我們是犧牲品？

今年4月26日台北市林森錢櫃KTV大火，造成6死、89人受傷。其中有56名受害者已與錢櫃公司自行和解，另43名尚未和解的...

台南市警察局長遭撤換 市長黃偉哲到派出所加油打氣

台南市新、卸任警察局長明天上午交接，市長黃偉哲今晚9點多前住市警一分局德高派出所和員警一起吃宵夜，閒話家常，為員警加油打...

北市府建管處「芝麻官」索賄 檢聲押市府助理工程員失敗

台北市政府建管處使用科助理工程員曾華崇被控向「星聚點」及多家代驗業者以護航通過安檢、助理缺薪資為由索賄，檢調搜索、約談曾...

錢櫃KTV大火賠償 消基會：業者應負起社會責任

今年4月26日台北市林森錢櫃KTV大火，造成6死、89人受傷，其中有21名受害者表達團體訴訟意願。消基會執行董事游開雄指...

錢櫃大火燒出柯市府官員索賄 侯友宜：好好查清楚

錢櫃林森店大火釀成6死多傷意外，北市府加強對營業場所的電梯安檢，不料現在卻爆出，建管處公務員從中向業者索賄，對此新北市長...

錢櫃大火5死者已達成和解 每人賠償金千萬以上

今年4月26日台北市林森錢櫃KTV大火，造成6死、89人受傷。其中有56名受害者已與錢櫃公司自行和解，另43名尚未和解的...

槍擊案後警方臨檢特種行業 查獲酒店小姐是通緝犯

台南市近期發生多起槍擊案，引起社會矚目，市警第四分局今天凌晨針對八大行業執行擴大臨檢，在安平一家酒店查獲陪酒鍾姓小姐，因...

錢櫃火災後 公務員向星聚點收賄

台北市政府建築管理工程處使用科助理工程員曾華崇、工程員周宗錡，被檢舉以護航通過電梯安檢、聘私人助理缺薪資為由，向星聚點及...

毒嫌遭圍捕飛車甩尾擦撞 警破窗逮捕2人

嘉義市警察局八掌派出所所長吳政緯，今晚10時許帶隊在嘉義市重慶路偵辦毒品案，員警向蔡姓毒嫌表明身份後，蔡駕車想離開時汽車...

錢櫃火災 20多人未達和解 將團體訴訟

今年4月26日北市錢櫃KTV林森店大火，造成6死、89人受傷，因至少有20多人仍未與錢櫃達成和解，表達要提團體訴訟，並將...

西濱東石鄉路段3車追撞…衝上護欄、車頭全毀 2人受傷

嘉義縣消防局下午3點46分接獲民眾報案，在西濱快速公路台61 線南下264.8公里處，東石鄉路段，發生3輛轎車追撞車禍，...

熱門新聞

苗栗明德水庫發現女性浮屍 消防打撈上岸警調查中

清廉破功？公務員索賄涉弊 柯文哲：中高階官員都沒問題

高醫男大生潑化骨水殺老翁 一審判無期二審改輕判15年

檢察官劉承武 遭吸金集團利用

畜保科學生疑拿鐵鏟拍打牛 拍片PO網竟稱「好玩」

旅美夫妻回台確診罵翻 檢方無法證明何時染疫2人不起訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。