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槍擊案後警方臨檢特種行業 查獲酒店小姐是通緝犯

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市近期發生多起槍擊案，引起社會矚目，市警第四分局今天凌晨針對八大行業執行擴大臨檢，在安平一家酒店查獲陪酒鍾姓小姐，因涉及竊案被彰化地檢署通緝，鍾女說，她不知道被檢方通緝，警詢後今天中午由員警解送彰化地檢署歸案。

安平派出所執行特種行業臨檢，由副所長莊宏全帶班計8名實習生2名，凌晨1點多在安平路一家酒店，查獲鍾姓女子（24歲）因涉及竊案未到案出庭，7月14日遭彰化地檢署發布竊盜通緝。

台南市近期發生多起槍擊案，引起社會矚目，警方不定時展開擴大臨檢，特別針對轄區不法分子易滋事的特種營業場所，由優勢警力重點式針對酒店舞廳等治安顧慮場所全面臨檢、查察掃蕩不法，並結合威力巡邏，加強執法強度，增加見警率。

警方說，安平地區為台南市治安重點區域，不容不法分子肆無忌憚一再滋事挑釁，將不定期藉優勢警力強力執法，以展現打擊犯罪之決心及行動，杜絕街頭暴力情形發生。

台南市近期發生多起槍擊案，市警第四分局今天凌晨針對八大行業執行擴大臨檢。記者黃宣翰／翻攝
台南市近期發生多起槍擊案，市警第四分局今天凌晨針對八大行業執行擴大臨檢。記者黃宣翰／翻攝

臨檢 酒店 通緝

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